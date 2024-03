김포 아파트서 경비원 흉기로 찌른 70대, 전처 살해 정황 포착

경기 김포 아파트에서 경비원을 흉기로 찌른 70대 남성이 전 아내를 살해한 정황이 추가로 드러나 경찰이 수사에 나섰습니다.



김포경찰서는 살인미수 혐의로 긴급 체포한 70대 A 씨를 상대로 살인 혐의 추가 적용을 검토하고 있다고 밝혔습니다.



A 씨는 오늘(18일) 오전 7시 20분쯤 김포시 운양동 아파트 1층 경비실 인근에서 경비원인 60대 남성 B 씨를 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의를 받고 있습니다.



경찰은 A 씨가 범행 뒤 도주하자 주거지를 수색하는 과정에서 오늘 낮 12시쯤 숨져 있는 그의 전처 60대 여성 C 씨를 발견했습니다.



경찰은 A 씨가 C 씨를 살해한 뒤 B 씨를 상대로 범행했을 가능성이 있는 것으로 보고 구체적인 경위를 조사하고 있습니다.



A 씨는 이 아파트에서 C 씨와 함께 거주했던 것으로 파악됐습니다.



B 씨는 목과 손 부위 등을 다쳐 119구급대에 의해 병원으로 옮겨져 치료받고 있으며 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐습니다.



B 씨는 "A 씨는 평소 몇 번 봤던 사람인데 함께 차를 마시던 중 갑자기 흉기를 휘둘렀다"고 경찰에 설명했습니다.



경찰은 신고 접수 6시간 만인 오늘 오후 1시 20분쯤 고양시 모텔에서 A 씨를 검거했습니다.



경찰 관계자는 "아직 A 씨를 조사하지 못해 범행 경위나 동기를 확인하지 못한 상태"라며 "A 씨를 일단 살인미수 혐의로 체포했으나 추가 조사를 거쳐 살인 혐의 적용을 검토할 계획"이라고 말했습니다.



(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)