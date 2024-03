'유쾌한 왕따', 칸 국제 시리즈 페스티벌 초청 "장르적 쾌감과 차별성"

이미지 확대하기

이미지 확대하기

'유쾌한 왕따'가 제 7회 칸 국제 시리즈 페스티벌 랑데부 섹션에 상영을 확정 짓고 글로벌 관객들을 대상으로 공식적인 첫 선을 선보인다.칸 국제 시리즈 페스티벌(Cannes International Series Festival)은 프랑스 칸 영화제가 전 세계 드라마와 시리즈 콘텐츠 중 흥행성과 작품성을 갖춘 우수한 콘텐츠를 선정하는 시상식으로 2018년 신설했다. 롯데컬처웍스와 클라이맥스 스튜디오가 공동 제작한 시리즈 '유쾌한 왕따'는 4월 개최하는 제 7회 칸 국제 시리즈 페스티벌에서 비경쟁부문으로 현지 관객들과 만날 예정이다.'유쾌한 왕따'는 원인불명의 이유로 무너진 학교에 고립된 학생들의 어두운 본성이 드러나며 벌어지는 이야기로 김숭늉 작가 웹툰 '유쾌한 왕따'의 1부 원작을 바탕으로 탄생한 10부작 재난 스릴러 학원물이다. 2부 '유쾌한 이웃'을 원작으로 한 영화 '콘크리트 유토피아'와는 동일한 원작에서 파생된 다른 에피소드를 다루고 있으며, 각본에는 'D.P', '황야'의 김보통 작가와 민용근 감독이 집필하였다. 영화 '혜화, 동'을 통해 데뷔한 후 영화 '소울메이트'를 통해 연출력을 인정받은 민용근 감독의 첫 시리즈물이다.영화 '카운트', '마녀(魔女) Part2. The Other One', '장르만 로맨스', 드라마 '미스터 션샤인' 등 장르를 넘나들며 보여준 세밀하고 심도 있는 연기로 고유의 저력을 입증해 나가고 있는 배우 성유빈, 넷플릭스 시리즈 'D.P'로 강렬한 인상을 남기고 글로벌 기대작 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임2'으로 기대를 잇는 배우 원지안, 넷플릭스 시리즈 'D.P'에서 선과 악을 오가는 양면적인 인물인 조석봉 일병 역으로 2022년 백상예술대상 TV부문 남자 조연상을 수상한 조현철 배우가 호흡을 맞춰 화제를 모으고 있다.'유쾌한 왕따'는 칸 국제 시리즈 초청 기념으로 스페셜 스틸 2종을 공개했다. 공개된 스틸에서는 통제 불가능한 재난 상황 속에서 학교에 고립된 학생들이 억누르고 있던 어두운 이면을 드러냈을 때의 잔혹함이 느껴진다. 또한 피로 뒤엉킨 채 어떠한 사건 한가운데에 휘말린 위태로운 모습과 공허한 눈빛의 동현(성유빈 님)이 포착되어 작품에 대한 기대감을 높이고 있다.클라이맥스 스튜디오 변승민 대표는 "2022년 시리즈 '괴이', 2023년 시리즈 '몸값'에 이어 세 번째로 칸 시리즈에서 '유쾌한 왕따'를 만나게 되어 매우 영광"이라며 "그동안 봐왔던 작품과 다른 장르적 쾌감과 차별성을 강력하게 끌어들일 작품으로, 이번 기회를 통해 글로벌 콘텐츠 업계에서 한국 콘텐츠의 명성을 강화하는데 기여할 것이다"라고 말했다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)