BTS 정국, 美 빌보드 '핫 100' 18주 연속 차트인…자체 신기록

그룹 방탄소년단(BTS) 정국이 미국 빌보드 '핫 100' 자체 최장기 차트인 신기록을 세웠다.12일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(3월 16일 자)에 따르면, 방탄소년단 정국의 솔로 앨범 'GOLDEN(골든)'의 타이틀곡 'Standing Next to You(스탠딩 넥스트 투 유)'가 메인 송차트 '핫 100'에서 전주 대비 2계단 반등한 85위에 자리했다.'Standing Next to You'는 '핫 100'(2023년 11월 18일 자)에 5위로 첫 진입한 후 18주 연속 순위권에 머물렀다. 이는 정국의 개인 곡 중 '핫 100' 최장기 차트인 신기록이다.정국이 발표한 곡 중 'Standing Next to You' 다음으로 긴 기간 '핫 100'에 머문 노래는 찰리 푸스와의 협업곡 'Left and Right(레프트 앤드 라이트)'(17주)이다. 그리고 지난해 7월 공개된 솔로 싱글 'Seven(세븐)'(15주)이 그 뒤를 잇는다.'Standing Next to You'는 최근 10년간 '핫 100'에 진입한 한국 솔로 가수의 노래 가운데 가장 오랜 시간 순위권을 지킨 곡이기도 하다. 이처럼 'Standing Next to You'는 '2023년 MTV 비디오 뮤직 어워드', '2023 MTV 유럽 뮤직 어워드'에서 정국에게 트로피를 안긴 'Seven'을 잇는 또 다른 메가 히트송이 됐다.'Standing Next to You'가 수록된 'GOLDEN'은 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200' 90위에 올랐다. 이 앨범 역시 18주 연속 '빌보드 200'에 랭크되면서 한국 솔로 가수의 음반 중 최장기 차트인 신기록을 자체 경신했다.'글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)'에는 지민과 정국의 솔로곡들이 롱런 인기를 이어가고 있다. 정국의 'Seven'(28위), 'Standing Next to You'(37위), '3D'(132위), 지민의 첫 솔로 앨범 'FACE(페이스)'의 타이틀곡 'Like Crazy(라이크 크레이지)'(144위)가 '글로벌 200'에 올랐다. '글로벌(미국 제외)'에는 'Seven'(21위), 'Standing Next to You'(30위), '3D'(84위), 'Like Crazy'(112위)가 포진했다.한편, 13일 일본레코드협회가 발표한 '제38회 일본 골드 디스크 대상' 수상자 명단에 따르면, 정국은 'Seven'으로 '송 오브 더 이어 바이 다운로드' 아시아 부문을 수상했다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)