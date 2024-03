슈가, 앙코르 콘서트 실황 영화 4월 10일 개봉…IMAX 특별관 상영

이미지 확대하기

방탄소년단 슈가의 앙코르 콘서트를 영화관에서 만난다.빅히트 뮤직은 방탄소년단 슈가의 앙코르 콘서트 실황을 담은 영화 'SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE'가 오는 4월 10일 한국 CGV와 해외 극장에서 개봉된다고 6일 밝혔다.슈가는 지난해 4~6월 10개 도시에서 총 25회 공연에 걸쳐 월드투어 'SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY''를 개최해 29만여 명의 관객과 만났고, 8월에는 서울 송파구 KSPO DOME에서 앙코르 콘서트를 열어 3일간 3만 8천여 명의 팬과 소통했다.슈가는 월드투어의 피날레를 장식한 앙코르 콘서트 실황을 영화화했다. 특히, 이번 영화는 방탄소년단의 실황 영화로는 최초로 IMAX 특별관에서 상영된다. 초대형 IMAX 스크린은 압도적인 몰입감과 풍부한 사운드를 바탕으로 콘서트 현장의 열기를 극장에 그대로 옮겨올 것으로 기대된다.'SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE'는 슈가의 폭발적인 에너지, 눈을 뗄 수 없는 퍼포먼스 등 생생한 현장감을 제공한다. 여기에 RM, 지민, 정국 등 방탄소년단 멤버들과 슈가가 함께한 듀엣 무대도 다시 한번 감상할 수 있다.한편, 6일 0시 방탄소년단 공식 SNS에는 'SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE' 메인 포스터가 게재됐다. 슈가의 콘서트가 방탄소년단 슈가와 솔로 아티스트 Agust D를 오가는 그의 정체성을 아우른 것을 반영하듯 이번 포스터는 무대 위 다채로운 슈가의 모습을 담았다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)