트와이스 신보 'With YOU-th' 빌보드 메인 앨범 차트 1위

걸 그룹 트와이스가 열세 번째 미니음반 '위드 유-스'(With YOU-th)로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위에 올랐습니다.



미국 빌보드는 현지시간으로 3일 차트 예고 기사에서 '위드 유-스'가 컨트리 스타 모건 월렌의 '원 싱 앳 어 타임'과 카녜이 웨스트·타이 달라 사인의 '벌처스 1' 같은 쟁쟁한 앨범을 제치고 차트 정상에 올랐다고 밝혔습니다.



트와이스가 '빌보드 200'에서 1위를 차지한 것은 이번이 처음입니다.



K팝 그룹으로는 방탄소년단(BTS), 슈퍼엠, 스트레이 키즈, 블랙핑크, 투모로우바이투게더(TXT), 뉴진스, 에이티즈에 이어 여덟 번째입니다.



K팝 걸그룹으로는 블랙핑크와 뉴진스에 이어 이들이 세 번째입니다.



신보 '위드 유-스'에는 타이틀곡 '원 스파크'(ONE SPARK)와 선공개 곡 '아이 갓 유'(I GOT YOU)를 비롯해 '러시'(RUSH), '뉴 뉴'(NEW NEW), '블룸'(BLOOM), '유 겟 미'(YOU GET ME) 등 6곡이 수록됐습니다.



(사진=JYP엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)