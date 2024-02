레미제라블로 뜬 뮤지컬 신인, 서울대 유학한 일본인이었다 l 뮤지컬 배우 루미나 [커튼콜]

▶ <골룸: 골라듣는 뉴스룸> 팟캐스트는 '팟빵', '네이버 오디오클립', '애플 팟캐스트'에서도 들을 수 있습니다.

커튼콜 207회에서는 톱스타들도 열외 없이 오디션을 봐야 한다는 뮤지컬 '레미제라블'에서 당당히 에포닌 역을 따낸 배우 루미나 씨와 함께합니다.일본에서 나고 자란 루미나 씨는 우연히 접한 한국 뮤지컬에 빠져 중 3 때부터 한국어를 집중적으로 공부하고 한국에 유학해 서울대 성악과를 졸업했고, '레미제라블'로 한국 뮤지컬 무대에 데뷔했습니다.루미나 씨와 함께 현재 공연 중인 뮤지컬 '레미제라블' 이야기뿐 아니라 그가 한국 뮤지컬에 빠진 사연, 한국어 공부 비법과 서울대 유학 시절, 신인 배우로서의 포부 등 다양한 이야기 나눠봤습니다.오늘 커튼콜에서는 뮤지컬 '레미제라블' 하이라이트와 루미나 씨가 부른 절절한 짝사랑 넘버 를 함께 감상합니다.♬ 23-24 뮤지컬 레미제라블 스팟 영상♬ 뮤지컬 《레미제라블》 중 On my own (나 홀로)진행: SBS 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서 l 출연: 뮤지컬 배우 루미나골라듣는 뉴스룸 커튼콜은 SBS 뉴스홈과 네이버 오디오클립, 팟빵, 애플 팟캐스트, 구글 팟캐스트 등 오디오 플랫폼에서, 그리고 유튜브 영상으로 만날 수 있습니다.유튜브 플레이리스트 김수현문화전문기자의 커튼콜 에서 지난 회차도 모아서 볼 수 있습니다.(글·편집 : 홍예진 인턴PD)00:01:53 일본에서 나고 자란 루미나 배우, 한국으로 온 계기는?00:04:12 한국에서 뮤지컬 배우를 해야겠다고 생각한 이유는?00:06:35 한국어 공부 비법00:09:00 서울대 성악과 준비 과정과 학교 생활 이야기00:14:20 레미제라블 에포닌은 어떤 역할?00:17:11 첫 연습, 첫 데뷔 .. 어땠나?00:19:20 ♬ 23-24 뮤지컬 레미제라블 스팟 영상00:22:56 도전해보고싶은 다른 배역은?00:24:25 레미제라블 연습하면서 어려웠던 점00:28:30 ♬ 뮤지컬 《레미제라블》 중 On my own (나 홀로)00:32:40 레미제라블에서 좋아하는 역할은?00:37:35 한국어 공부 비법200:46:43 활동명을 루미나로 하게 된 이유는?00:51:18 장기적인 목표