[뉴스딱] 차에 치인 50대, 뒤이어 온 차량에 8km 끌려가다 숨져

제주 서귀포경찰서 등에 따르면 지난 19일 저녁 서귀포시의 한 교차로 인근에서 50대 여성 A 씨가 40대 운전자 B 씨가 몰던 승용차에 치이는 사고가 있었습니다.



피해 여성과 부딪쳤던 운전자 B 씨는 "사고가 났는데 보행자가 보이지 않는다"며 경찰에 신고했는데요.



사고 직후 신고를 받고 출동한 경찰과 소방대원들은 현장 인근을 수색했으나 차량에 치인 보행자를 발견하지 못한 것으로 알려졌습니다.



그런데 약 50분 뒤, 서귀포시 대정읍사무소 인근에 사람이 쓰러져 있다는 50대 SUV 운전자 C 씨의 신고가 접수됐는데요.



C 씨는 도로에 쓰러져 있는 A 씨를 발견해 경찰에 신고했지만 이미 숨진 상태였습니다.



경찰은 A 씨가 1차 사고 후 C 씨가 몰던 차량 하부 구조물에 옷가지 등이 걸려 약 8㎞를 끌려간 것으로 보고 있는데요.



C 씨는 경찰 조사에서 "사람이 차에 매달려 있는지 몰랐다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다.



경찰은 두 차량 운전자를 입건해서 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



