'30대' 첫 앨범 내는 아이유가 하고 싶은 말…"너만의 승리를 이뤄"

이미지 확대하기

약 2년 2개월 만에 가요계 컴백하는 아이유가 새 미니앨범 'The Winning(더 위닝)' 발매를 앞두고, 앨범 제작 과정과 핵심 키워드에 대해 전체적인 소회를 밝혔다.아이유는 지난 19일 자신의 공식 유튜브 채널인 '이지금' 계정을 통해 6번째 미니앨범 발매 기념 인터뷰 영상을 전격 공개했다. 13분 분량의 영상은 앨범 재킷 현장 속 아이유의 프로다운 모습과 편안한 캐주얼 차림이 교차하는 모습을 보여줘 아이유의 반전 매력을 느끼게 했으며, 아이유 역시 오랜 친구와 대화하는 것처럼, 진솔하게 물음에 답해 눈길을 끌었다.인터뷰는 아이유가 자신의 '첫 욕심'을 회고하는 것으로 시작됐다. 아이유는 어린 시절 동네 손님들이 즐비했던 문구점에서 판매한 풀 세팅의 큰 인형을 언급했고, 눈독 들여 언젠가 가져야지 싶었지만, 어느 날 머리부터 발끝까지 판매된 것을 알게 됐다. 이어 마네킹을 부여잡고 가게가 떠나가라 울고불고했던 일을 회상했다. 아이유는 "태어나서 가장 처음으로 뭔가 그렇게까지 원했던 욕심은 그거였던 것 같다"라고 말했다.이어 아이유는 "'홀씨로 살기로 했다', '그 애는 홀씨로 살기로 했다' 결국 이 앨범은 '홀씨'에서 시작됐다. '홀씨' 그 문장에서 시작된 앨범이다"라고 설명했다.아이유는 이번 앨범이 '30대 첫 앨범'인 것에 대해서도 허심탄회하게 털어놨다. 아이유는 "30대는 나랑 진짜 잘 맞는 나이인 것 같다. 10, 20대 때 느껴보지 못했던 편안함과 쾌적함 이런 걸 많이 느꼈다. 그래서 30대에 오래 머물고 싶다. 뭐가 됐든 나는 20대 때 내가 해오던 그런 메시지들이랑은 확실히 또 다른 얘기들을 지금 30대가 돼서 꺼내는 것이기 때문에, 이거 자체가 나는 30대의 어떤 갈피를 딱 꽂는 작업이라고 생각하면서 하기는 했다"라고 말했다.또한 작업하면서 들었던 생각들 및 승부사 기질과 욕심에 관해서도 얘기했다. 아이유는 "뭔가 오랜만에 몰두한 뭔가 나온다는 생각을 많이 했고, 이렇게까지 뭔가 다 끌어 쓰네? 이런 거는 굉장히 오랜만이었다. 준비하면서도 사실 정신적으로 힘들고 그랬던 것도 적었던 앨범이었던 것 같다. 자연스럽게 나를 이끌어준 그런 앨범이었기 때문에 별로 쥐어짜거나 괴롭거나 이런 게 없어서 참 좋았던 과정이었던 것 같다"라며 "몸이 힘들어도 이거를 더 이상 늘어지게 두고 싶지 않았다. 그거 자체가 엄청난 승부사 기질이었던 것 같다. '힘들면 좀 어때 오랜만에', '쉽게 갈 필요는 없잖아'라고 조금 밀어붙였다"라고 털어놨다.특히 앨범 주요 키워드에 대해서도 "'지독하다' 할 정도로 모든 곡에 승리의 키워드를 넣었다. 아무도 헷갈리지 않게끔 앨범명으로도 박았다. 지금의 나를 표현하는 데 있어서 굉장히 솔직한 단어들이기 때문에. 앨범을 준비하면서 항상 내가 꽂혀 있는 주제들이 있는데 한동안은 그런 게 없었던 것 같다. 그래서 앨범이 나오는 데 오래 걸렸던 것 같기도 하다. 근데 나는 항상 승부욕은 있었던 사람이었다. 근데 30대에 접어들면서 나다운 승부욕 이런 것들이 다시 한번 재점화가 되는 시기라고 생각했다"라며 "그냥 20대 후반에 느꼈었던 감정은 '내가 변화하는 과정이 아니고 지치고 번아웃이 와서 그랬나 보다'라는 생각을 앨범 준비하면서 다시 했고, '나는 역시 승부가 재밌고 이기는 게 재밌어'라는 생각을 하면서 준비했다. 매일매일 과거의 내가 짜놓은 계획과 한판승을 벌이는 매일매일을 보내고 있고. 매일매일 이기고 있다"라고 말했다.또한 아이유는 더블 타이틀곡 'Shopper(쇼퍼)'의 의미에 대해 출발점과 의미를 전했다. 그녀는 "그게 당신의 니즈라면 물질적인 것도 좋고 다 좋다. 그게 꼭 추상적인 것일 필요도 없고, 물질적일 필요도 없다. 상관없어 당신의 욕구라면. '당당하게 원해라'라는 이야기인데, 요즘은 내가 느끼기에는 점점 더 자신의 욕망, 욕구를 감춰야 하는 시대인 것 같다"라며 요즘 어린 학생들의 장래 희망이 획일화되고, 어른이 되어서도 드러내지 못하는 현실을 연결해 얘기했다.이어 아이유는 "그 꿈이라는 것들이 결국 욕구, 욕망이다. 그걸 더 자연스럽게 말하고 그런 분위기가 되었으면 좋겠다는 생각이 이 곡을 만들 때 들었던 맨 처음의 생각이었다. 그러고 보니 나조차도 점점 더 그런 것 같다. 실현 가능한 계획을 세우고, 내가 이 이상 더 원하는 것들. 더 이루고 싶은 것들이 생길지라도 내가 스스로 자제하게 되는 이런 것들이 '굳이 그럴 필요가 있나'라는 생각이 30대가 되면서 들었다. 나는 원래 어릴 때부터 하고 싶은 게 되게 많고, 욕심이 많은 사람이고. 내가 뭔가 욕구, 나의 욕망에 대해 말하면 다른 사람들이 '너 그 꿈은 얼토당토않은데?', '너 욕심쟁이 같은데?' 그런 소리를 들을지라도 '당당하게 욕망하자!'라는 그런 얘기를 하고 싶었다. 나 스스로도 좀 더 그렇게 되고 싶었고"라고 말했다.마지막으로 아이유는 타이틀 곡인 '홀씨' 속 '걔는 홀씨가 됐다구'라는 구절과 그 홀씨의 승리는 과연 무엇 일지에 대해서도 팬과 리스너들에게 상세히 언급했다. '나는 이길 것이야, 나는 승리할 것이야'라고 얘기하는 포인트가 '더 많이 성공할 거야', '더 많이 돈을 벌 거야', '더 잘 나지고 더 많은 사람이 나를 부러워하게 될 거야'라는 물질적 기준과 많이 다름을 분명히 했다.아이유는 "나는 어쨌든 나의 한계를 인정한다', '나의 초라함도 인정한다' '나는 내가 될 수 없는 어떤 불가능을 인정한다'라는 얘기이기도 하다. 홀씨가 되기로 했다는 말 자체가. 나는 왜냐면 어릴 때는 어떤 꽃이든 간에 나는 내가 꽃으로 필 거로 생각했었다. 근데 30대가 되어서는 '난 그냥 씨로 살래'라고 마음먹은 거 자체가 '모두가 꼭 꽃이 되는 건 아니구나', 결국에는 진짜 화려하게 꽃 피우는 '나 그 자체가 꽃이 될 것이다'고 생각했던 그런 시간이 부정당할 수도 있겠다. '꼭 꽃으로 피어나야만 결말을 맺는 건 아닐 수도 있겠다', '안 그런 삶도 있을 수 있겠다' 이런 생각을 좀 했었다. 그러면 씨로 살기로 한 이 시점에서 '어떻게 멋진 씨로 살 것인가'를 새로 재정비하고 그런 포부를 담은 앨범이다"라고 말했다.이어 "과연 홀씨에게 있어서 승리란 무엇일까? 이 홀씨가 꿈꾸는 'The Winning'은 무엇일까? 이런 얘기들을 담은 앨범이다. 아까 'Shopper' 얘기를 한 같은 맥락에서, 본인이 '나는 화려하게 꽃 피우지 못할 것 같아'라고 생각해서 혹시 본인의 욕구나 욕망을 줄이는 사람이 있다면 '그럴 필요 없어'라고 얘기해 주고 싶은 마음을 담은 앨범이기도 하다. 나 역시 그런 꽃이 아닌 것 같은데 그렇지 않더라도 다른 사람들이 "그건 좀 괴짜 같아" "이건 별로인 것 같아"하더라도 '너로서 욕망은 계속 이어가', '너만의 승리를 이뤄'라는 그런 말을 나 스스로에게도 내가 사랑하는 사람들에게도 하고 싶어서 그 유기성 하나만큼 진짜 지독하게 갖고 만든 앨범이다"고 끝맺었다.아이유의 미니앨범은 'Shopper', '홀씨', 'Shh(쉬)..', 'Love wins all(러브 윈스 올)', '관객이 될게'까지 총 5곡이 수록됐으며, 아이유가 프로듀서로서 오랜 시간 진두지휘 하며 세심한 부분까지 살뜰히 챙겨 준비했다. 또한 더블 타이틀 곡 모두 그녀의 오랜 음악적 파트너이자 '레옹', '스물셋', '삐삐' 등 메가 히트곡 작업에 함께한 이종훈 작곡가와 이채규 작곡가가 다시 한번 의기투합해 탄생했다. 여기에 아이유가 전곡 작사에 참여해 리스너들의 공감을 이끌어낼 '아이유표 가삿말'을 기대하게 만든다.또한 3번 트랙에는 그룹 뉴진스(NewJeans)의 혜인, 롤러코스터 조원선이 피처링을 맡았으며, 스페셜 내레이션이 나올 예정으로 기대감을 갖게 한다. 이 외에도 홍소진, 서동환, 제휘, 김희원 등 실력파 아티스트들이 곡 작업에 참여해 리스너들의 귀를 매료시킬 예정이다.한편 아이유는 20일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 'The Winning'의 전곡을 공개하며, 같은 날 음반으로도 발매된다.[사진=EDAM 엔터테인먼트](SBS연예뉴스 강선애 기자)