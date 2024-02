[SBS Star] PHOTO COLLECTION: IU Seen with a Stunning White Dress that Makes Her Look like an Angel

이미지 확대하기

Earlier this month, K-pop artist IU appeared at one cosmetic brand's flagship store located in Seongsu-dong, Seoul.She showed up wearing a white dress that makes her look absolutely gorgeous, then posed here and there for photos.Her stunning presence on this day captivated everyone.(Credit= SBS Entertainment News/Baik Seung-chul)(SBS Star)