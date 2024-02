이미지 확대하기

On February 2 and 5, '2024 F/W Seoul Fashion Week' took place at Dongdaemum Design Plaza.Many celebrities attended this fashion event, including actress Lim Soo Hyang, JOOE and NAYUN of MOMOLAND, Park Jeong Hwa of EXID, Nam Ji-hyun of disbanded 4MINUTE, YUNKYOUNG and YEONHEE of ROCKET PUNCH, looking more fashionable than ever.(Credit= SBS Entertainment News/Baik Seung-chul)(SBS Star)