[Pick] "과거 연애사 변기로"…연애편지 재활용한 친환경 휴지 '화제'

이미지 확대하기

이미지 확대하기

헤어진 연인에게 받았던 연애편지를 휴지로 재활용하는 프로젝트가 등장해 눈길을 끌었습니다.최근 호주의 한 화장지 제조회사는 공식 SNS를 통해 "과거의 인연을 물로 내려보내세요!"라며 '플러시 유어 엑스(Flush Your ex)'를 진행한다고 밝혔습니다.이는 과거의 연인이 보낸 오래된 연애편지, 사랑이 담긴 메모, 데이트 영수증 등을 휴지로 재활용 해주는 프로젝트입니다.업체 측은 "과거 연인과의 공허한 약속을 유용한 게 쓰고 싶나요? 서랍 한쪽에서 공간만 차지하는 저주받은 종이를 보내주시면 100% 재활용해 친환경 화장지로 바꿔드리겠다"라고 설명했습니다.이어 "달콤한 말들이 적혀있는 그 종이를 확실히 잊는 것만큼 헤어짐을 깨끗이 마무리하는 건 없다"며 이달 29일까지 연애편지를 보내달라고 전했습니다.지난해 2월 밸런타인데이를 기념하는 이벤트로 진행된 해당 프로젝트는 당시 뜨거운 호응을 얻어 1년 만에 다시 개최됐습니다.특히 독특한 디자인의 화장지를 친환경 소재로 제작해 판매한 수익금 절반을 개발도상국의 화장실 건설과 위생 개선을 위해 기부해 더욱 주목받았습니다.업체 측은 "전 세계 인구의 약 40%에 해당하는 24억 명의 사람들이 열악한 환경의 화장실을 사용한다는 사실을 알게 됐을 때 회사를 설립했다"며 "우리가 만든 화장지가 화장실을 아름답게 만들 뿐만 아니라 위생 개선에도 도움이 돼서 행복하다"고 밝혔습니다.해당 프로젝트를 접한 전 세계 누리꾼들은 "정말 가치 있는 일이네요. 당장 보내겠습니다", "불로 태우는 것보다 지구에 훨씬 도움 되네", "이별이 이렇게 이로운 일이었나?" 같은 반응을 보였습니다.(사진= Who Gives A Crap 공식 홈페이지)