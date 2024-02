[한반도 포커스] 20자리 곱하기 20자리는?…7분 만에 답 내는 아이들

이미지 확대하기

앵커>계속해서 안정식 북한전문기자와 함께 북한 관련 얘기 나눠보겠습니다.[안정식 북한전문기자 : 북한 조선중앙TV가 방송한 내용인데요. 소학교, 그러니까 우리의 초등학교 학생들을 대상으로 지능을 빨리 개발시키기 위해서 어떤 교육 방법을 시도하고 있는지 몇 가지 내용들이 방송이 됐습니다. 20자리 숫자 곱하기 20자리 숫자, 이거를 컴퓨터가 아니라 사람이 한다, 상상이 되십니까? 잠시 보시겠습니다.][조선중앙TV : 하나, 둘, 셋. 셈세기조차 삿갈리기(헷갈리기) 쉬운 스무 자릿수에 또 스무 자릿수를 곱하는 문제도 학생들은 단 몇 분 동안에 답을 내고 연이어 손을 듭니다.][안정식 북한전문기자 : 화면을 보면 7분 12초 만에 계산을 끝낸 것으로 돼 있습니다. 다음 과제는 영어 단어 40개를 순서대로 기억하는 과제입니다.][violin, lion, cow … grandfather.][조선중앙TV : 이 학생은 지금 외국어 단어를 모두 기억해서 발표하고 있습니다.][안정식 북한전문기자 : 이 학생은 1분 53초 만에 영어 단어 40개를 순서대로 외웠다고 합니다. 다음 과제도 볼까요.][조선중앙TV : 영어로 부르는 숫자들을 기억해 봅시다.][two, six, seven, three, eight … six, seven, zero, zero, eight, three, nine, one, seven.][조선중앙TV : 이 학생은 1초에 한 개씩 불러 준 50개의 숫자를 순서대로 기억했습니다.][안정식 북한전문기자 : 어떻게 저런 기억력이 가능할지 좀 신기한 수준이기는 합니다.][안정식 북한전문기자 : 지금 보신 화면들은 평양교원대학, 그러니까 초등학교 교사를 양성하는 우리로 따지면 교대 정도의 학교라고 보시면 되는데 이 평양교원대학에서 아이들의 지능을 개발시키기 위한 교육 방법을 연구하는 차원에서 진행된 수업입니다. 김정은도 인재 개발의 중요성을 강조하고 있기 때문에 국가 전체적으로 영재들의 능력 개발을 위해서 힘을 쏟고 있는 건 분명한데요. 이런 영재들의 능력을 인민 생활 향상보다는 결국은 김정은 일가의 권력 연장을 위해서 활용하고 있다는 게 좀 안타까운 현실입니다.](영상편집 : 김진원)