베이비몬스터, 영어 발라드 선공개곡으로 글로벌 팬 집중 겨냥

이미지 확대하기

그룹 베이비몬스터가 글로벌 팬들을 집중 겨냥한 활동을 시작한다.YG 신인 걸그룹 베이비몬스터는 오는 4월 본격적인 활동을 앞두고 1일 0시 신곡 'Stuck In The Middle' 발매했다. 강렬한 힙합 데뷔곡 'BATTER UP'과는 다른 매력을 지닌 팝 발라드 장르다.이번 곡에서 멤버들은 감성 보이스로 처음 마주하는 혼란스러운 사랑을 절제된 감성으로 섬세하게 표현했다. 뮤직비디오와 같은 한 편의 아름다운 판타지 동화 세계로 리스너들을 이끌었다.뮤직비디오는 화려한 댄스 퍼포먼스가 담기지 않은 발라드곡임에도 공개 직후 유튜브 프리미어(Youtube Premiere) 동시 접속자 수 21만 명을 달성했고, 이후 10시간 만에 조회수 360만 뷰를 돌파했다.아울러 모든 가사가 영어로만 이뤄진 곡인 만큼 글로벌 팬심을 제대로 정조준했다. 음악팬들의 호평 속 'Stuck In The Middle'은 공개와 동시에 8개국에서 아이튠즈 송 차트 1위를 석권하며 인기 영역을 점차 넓혀가고 있다.베이비몬스터는 멤버 아현이 합류해 7인조로 활동을 펼칠 예정이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)