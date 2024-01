아이유, 금발 변신한 '무드필름' 공개…미니앨범 발매 예고

이미지 확대하기

선공개 곡 'Love wins all'로 '음원 여제'의 귀환을 알린 아이유(IU, EDAM 엔터테인먼트 소속)가 새 미니앨범 발매일을 오는 20일로 확정 지었다.소속사 EDAM 엔터테인먼트 측은 29일에서 30일로 넘어가는 자정 공식 SNS 채널을 통해 아이유의 6번째 미니앨범 'The Winning'의 무드 필름을 게재했다.이날 공개된 영상에서 아이유는 파격적인 금발 헤어스타일과 강렬한 레드 패션으로 보는 이의 시선을 단번에 사로잡았다. 아이유는 카메라 렌즈를 향해 스프레이를 뿌리는가 하면, 구겨진 종이를 들고 서 있다가 카메라를 응시한다.여러 장면이 지나가고 초록 배경 속 아이유가 다시 한번 화면을 응시하며 'The Winning'과 발매일인 '2024.2.20' 자막이 나오며 끝맺는다.첫 베일을 벗은 미니앨범 'The Winning'의 뜻과 상세 정보는 순차적으로 공개될 콘텐츠를 통해 밝혀질 예정이다.앞서 아이유는 지난 24일 선공개 곡 'Love wins all'로 발매 1시간 만에 멜론 TOP100과 HOT100 1위 자리에 오른 바 있다.제공=EDAM 엔터테인먼트(SBS연예뉴스 강경윤 기자)