권진아, 데뷔 후 최대 규모의 단독 공연 '꽃말' 개최

이미지 확대하기

싱어송라이터 권진아가 데뷔 이후 가장 큰 규모의 단독 공연을 개최한다.권진아는 오는 3월 16~17일 양일간 서울 송파구 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 2024 권진아 단독 공연 '꽃말'을 진행한다. 이로써 권진아는 지난해 4월 개최된 'The Flag'(더 플래그) 이후 약 11개월 만에 단독 공연을 연다.데뷔 후 최대 규모로 권진아는 이번 공연을 통해 여자 솔로 아티스트로서 독보적인 입지를 굳힌다는 계획이다.예쁘고 화려한 꽃이 저마다의 꽃말을 지녔듯, 권진아는 이번 공연을 통해 화려한 아티스트로서가 아닌 '사람' 권진아가 품고 있는 여러 이야기를 각 세트리스트에 담아낸다. 한해 중 꽃이 가장 만발하는 3월, 봄의 계절감을 살리면서도 다양한 주제와 콘셉트로 변주를 줘 색다른 볼거리를 선사할 예정이다.권진아는 데뷔 이래 '운이 좋았지', '뭔가 잘못됐어', 'Pink!'(핑크!)', '진심이었던 사람만 바보가 돼', 'Raise Up The Flag'(레이즈 업 더 플래그) 등 특유의 음악성이 돋보이는 자작곡을 선보여왔다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)