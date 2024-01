'비욘세 안무가' 카니(Kany), 빅플래닛메이드엔터와 국내 활동 전속계약 체결

이미지 확대하기

세계적인 안무가 카니(Kany)가 빅플래닛메이드엔터와 동행한다.26일 종합 엔터테인먼트 기업 빅플래닛메이드엔터는 "카니(Kany diabate Ahn)와 최근 전속계약을 체결했다. 안무가, 댄서, 퍼포먼스 디렉터로서 카니의 다양한 한국 활동을 적극 지원할 것"이라고 밝혔다.카니는 Apro, 댄스홀, 힙합, 스트릿 재즈, 힐스, 팝핑, 왁킹, 뉴잭 등 다양한 장르의 댄스 퍼포먼스에 능한 프랑스 출신 안무가다. 세계적인 팝 스타 비욘세(Beyonce)의 'MY POWER'(마이 파워) 안무를 제작하고, 미첼 잭슨(Micheal Jackson)의 'A Place With No Name'(어 플레이스 위드 노 네임) 안무 감독을 맡으며 실력을 인정 받았다. 퍼렐(Pharrell)과 아리아나 그란데(Ariana Grande)의 MTV 뮤직 어워드 EMA 시상식 무대에 함께한 이력도 있으며, 글로벌한 방송과 공연 무대에도 참여했다.최근에는 샤이니의 'HARD'(하드), 샤이니 키의 '가솔린 (Gasoline)', 'Good & Great'(굿 앤 그레이트), 'Intoxicating(인톡시케이팅)'과 VIVIZ(비비지)의 'MANIAC'(매니악), 'Untie'(언타이) 안무를 제작하며 K-POP 팬들과도 남다른 인연을 맺고 있다.특히 VIVIZ의 미니 4집 타이틀곡 'MANIAC'은 카니가 만든 포인트 안무를 활용한 SNS 댄스 챌린지의 인기를 기반으로 음원 차트 역주행을 기록했다. 또한, VIVIZ는 'MANIAC'에 이어 'Untie'로 후속곡 활동도 성공적으로 진행하며 카니와의 시너지를 입증했다. 카니가 VIVIZ 멤버 은하, 신비, 엄지에게 '팝 유어 옹동'이라는 'MANIAC' 포인트 안무를 알려주는 비하인드 콘텐츠도 화제를 모았다.빅플래닛메이드엔터는 이와 같은 인연을 계기로 카니의 국내 활동 소속사를 맡기로 했다. 카니는 빅플래닛메이드엔터와 함께 그간 시도해보지 않았던 새로운 영역에도 과감히 도전할 예정이다. 다방면에서 활약할 카니의 새로운 국내 활동에 관심이 쏠린다.한편, 빅플래닛메이드엔터는 카니와 VIVIZ를 비롯해 허각, 이무진, 비오, 렌, 하성운 등 탄탄한 아티스트 IP와 함께 매니지먼트, 앨범 제작, 콘텐츠 기획, 프로듀싱, 공연뿐만 아니라 신인 개발과 콘텐츠 제작도 진행하고 있다.사진 = 빅플래닛메이드엔터 제공(SBS연예뉴스 강경윤 기자)