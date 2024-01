한국계 미국인 배우 브루스 백, 국내 활동 본격화…이정은과 한솥밥

이미지 확대하기

배우 브루스 백(BRUCE BAEK)이 윌엔터테인먼트와 매니지먼트 계약을 체결했다.26일 브루스백과의 전속계약 체결 소식을 알린 윌엔터테인먼트는 "해외에서 활발하게 활동하는 브루스 백과 함께 하게 되어 기쁘다. 다수의 작품으로 깊이 있는 연기력을 입증한 배우인 만큼 국내에서 활발한 활동을 이어갈 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정"이라고 전했다.윌엔터테인먼트는 배우 이정은을 비롯해 정승길, 김수진, 신수정, 박지연, 전수경, 이건명, 조은솔, 윤지원 등 다수의 연기파 배우들이 소속돼 있다.브루스 백은 한국계 미국인으로 미국에서 활발하게 활동해 온 배우다. 영화 'Boy Band', 'Searching for Yoo', 'The Architect', 'The Hanji Box' 뿐 아니라 드라마 ABC '디셉션 (Deception)', NBC '테이큰 (Taken)', 넷플릭스 '마블 제시카 존스'(Marvel's Jessica Jones), HBO '더 플라이트 어텐던트 (The Flight Attendant)', Apple TV+ '모나크: 레게시 오브 몬스터즈 (Monarch: Legacy of Monsters)' 등에 이름을 올리며 해외에서의 입지를 견고히 다졌다. 최근에는 애플tv+의 '리틀 아메리카' 시즌2에서 이정은의 남편으로 출연해 섬세한 연기로 주목받았다.한국어와 영어 모두 능숙하게 구사, 영역과 장르에 구애받지 않는 개성 있는 연기로 글로벌한 활동을 이어가고 있는 브루스 백이 윌엔터테인먼트와 손잡고 국내에서 보여줄 역량에도 관심이 더해진다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)