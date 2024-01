윤 대통령, GTX C 착공 축하…"더 많은 국민이 GTX 혜택 보게 하겠다"

윤석열 대통령은 오늘(25일) 의정부시청 다목적체육관에서 개최된 GTX(수도권 광역급행철도) C노선 착공 기념식에 참석했다고 대통령실이 전했습니다.



GTX C 노선은 경기도 양주시 덕정역을 출발해 서울 청량리역, 삼성역을 지나 경기 수원시까지 86.46km를 연결하는 노선입니다.



최고 시속이 180km로 지하철보다 약 3배가량 빠르며 14개 정거장 모두 일반 지하철로 갈아탈 수 있는 환승역으로 추진 중입니다.



윤 대통령은 기념사에서 "광역급행철도 추진으로 국민의 출퇴근 시간이 획기적으로 줄어드는 것은 물론, GTX C 노선을 따라 새 비즈니스 기회가 창출되고 역세권에 신규 주택 부지가 공급될 것"이라며 착공을 축하했습니다.



윤 대통령은 이어 "GTX A 수서∼동탄 구간이 3월 개통하는 올해는 GTX 시대의 원년이 될 것"이라며 "더 많은 국민이 GTX의 혜택을 누릴 수 있도록 D, E, F 노선 신설과 A, B, C 노선 연장 사업을 속도감 있게 추진하겠다"고 재차 약속했습니다.



윤 대통령은 착공식에 앞서 별도로 주재한 '국민과 함께하는 민생토론회'에서 GTX A·B·C 노선 연장과 D·E·F 노선 신설의 신속한 추진, 지방 대도시권에 GTX 같은 광역급행철도 도입 등의 계획을 밝혔습니다.



윤 대통령은 착공식에서 C노선 통과 지역 주민과 박상우 국토교통부 장관, 오세훈 서울시장, 김동연 경기도지사, 김동근 의정부시장 등과 함께 C노선 열차 모형 위 레버를 당기며 착공을 축하했습니다.



(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)