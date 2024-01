[스프] 마지막 퍼팅에 임하는 마음가짐 이렇게 해보면 어떨까

원하는 것을 얻고 싶은 접근 동기 vs 안 좋은 것을 피하고 싶은 회피 동기

1930년 골프 역사상 최초로 그랜드 슬램을 달성한 바비 존스(Bobby Jones)가 남긴 말이다. 그런데 역설적으로 이 말은 골프 스윙에 관해 많은 생각을 하게 만든다. 골프는 스윙 준비 과정부터 실제 스윙에 이르기까지 생각할 시간이 무척 많은 운동이다. 게다가 움직이지 않는 공을 매번 같은 동작으로 치는 것 같지만, 실제 경기에서는 정도에 차이가 있을 뿐 모든 샷이 다르기 때문에 생각은 점점 더 복잡해진다. 그리고 이렇게 복잡한 생각은 결국 샷을 망치게 한다.그렇다고 샷을 준비하면서 아무런 생각을 하지 않을 수는 없는 것 아닌가? 공의 위치가 같아도 필드나 그린의 상태가 다를 수 있고, 같은 홀이라고 해도 본인의 스코어나 상대방의 스코어에 따라 샷이 달라질 수 있다. 특히 경기의 마지막 퍼팅이라면 더더구나 많이 고민하게 된다.그래서 뻔해 보이는 답이지만, 상황에 맞는 적절한 생각을 해야 하는 건 너무 당연한 이치일 것이다. 그런데 너무 모호한 답이기도 하다. 도대체 어떻게 생각해야 하는 건지 분명하지 않다. 그러다 보니 잘못된 생각으로 샷이 무너지고 멘털은 바사삭 부서지게 된다.어떤 생각으로, 어떤 마음가짐으로 스윙을 준비하는 게 좋을까? 우리의 생각과 행동의 근원인 동기(motivation)의 측면에서 상황에 맞는 적절한 생각이라는 뻔한 답의 비밀을 찾아보자.우리가 하는 행동에는 원하는 것을 얻고 싶어서 하는 행동과 안 좋은 것을 피하고 싶어서 하는 행동이 있다. 가령 공부를 한다고 해도 새로운 스마트폰을 선물받기 위해서 할 수도 있고 부모님께 혼나지 않기 위해서 할 수도 있다. 같은 행동을 하고 있지만 그 이유(동기)는 다르다. 콜럼비아 대학(Columbia University)의 토리 히긴스(Tory Higgins)는 이처럼 원하는 것을 얻고 싶을 때 나타나는 것을 접근 동기, 안 좋은 것을 피하고 싶을 때 나타나는 것을 회피 동기라고 설명하였다. [Higgins, E.T. (1997). Beyond pleasure and pain. The American Psychologist, 52(12), 1280–1300.]접근/회피 동기는 골프에도 매우 큰 영향을 준다. 가령 2m 거리의 퍼팅을 준비하고 있다고 해 보자. 여기서 1) 퍼팅에 성공하면 그 경기(혹은 홀)에서 이기는 상황이 있을 수 있고, 2) 퍼팅에 성공하지 못하면 지는 상황이 있을 수 있다. 분명 같은 퍼팅이지만 마음가짐은 다를 수밖에 없을 것이다.어떤 상황에서 성공 확률이 더 높게 나타날까?(남은 이야기는 스프에서)