뮤지컬 '드라큘라' 뮤직비디오 공개…김준수 · 전동석 등 총출동

10주년을 맞은 뮤지컬 '드라큘라'(프로듀서 신춘수, 제작 오디컴퍼니㈜)가 인기 넘버 5곡의 뮤직비디오를 전격 공개한다.제작사 오디컴퍼니㈜는 5곡에 달하는 뮤직비디오를 제작, 16일 오전 11시부터 순차적으로 공개한다.신춘수 프로듀서는 "지난 10년 동안 한결같은 성원을 보내주신 관객들에게 깊은 감사의 인사를 전하고 싶다. 뮤지컬 <드라큘라>의 넘버들이 많은 사랑을 받고 있는 만큼 10주년을 맞이해 다양한 넘버의 뮤직비디오를 준비했다. 더불어 더 많은 분들이 감상하고 즐길 수 있도록 OST 발매도 앞두고 있다."고 전했다.이번 시즌 공개되는 뮤직비디오는 '드라큘라' 역의 김준수와 '미나' 역의 임혜영이 부르는 'Train Sequence'를 비롯해 '드라큘라' 역의 전동석이 부르는 'She', 신성록의 'Fresh Blood', '미나' 역의 정선아가 부르는 'If I Had Wings', 아이비의 'Please Don't Make Me Love You'까지 유튜브 조회 수 100만 뷰가 넘는 인기곡들을 망라한다. 원미솔 음악감독이 이끄는 오케스트라 'The One'의 웅장한 연주는 공연장의 감동을 생생하게 담아낼 예정이다.뮤지컬 '드라큘라'는 400년이 넘는 시간 동안 오직 한 여인만을 사랑한 드라큘라 백작의 러브스토리를 다룬 작품으로 브램 스토커(Bram Stoker)가 쓴 동명의 소설을 바탕으로 재구성했다.순애보적인 애절한 러브 스토리에 드라마틱한 음악, 국내 최초로 도입한 4중 턴테이블을 활용한 블록버스터급 화려한 무대가 어우러져 '판타지 로맨스 뮤지컬의 진수'로 손꼽힌다.지난 4번째 시즌까지 약 40만 명의 관객을 동원했으며, 한국 라이선스 10주년을 맞이한 이번 시즌 역시 '드라큘라' 역의 김준수, 전동석, 신성록, '미나' 역의 임혜영, 정선아, 아이비, '반 헬싱' 역의 손준호, 박은석 등 라인업으로 명성을 이어가고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)