라이즈, 美 애플뮤직 · 샤잠 '2024년 주목해야 할 아티스트' 선정

이미지 확대하기

그룹 라이즈가 미국 애플뮤직(Apple Music)·샤잠(Shazam)이 발표한 '2024년 주목해야 할 아티스트'에 K팝 가수로서 유일하게 선정됐다.라이즈는 8일(현지시간) 글로벌 음악 플랫폼 애플뮤직이 뮤직 디스커버리 앱 샤잠과 함께 발표한 '2024년 주목해야 할 아티스트(2024 Artists to Watch)'에 선정되었으며, 동시에 신곡 'Love 119'(러브 원원나인)이 '샤잠: 2024년 트렌드 플레이리스트' 50곡에 포함됐다.애플뮤직의 에디터들은 샤잠의 데이터 및 알고리즘을 분석해 매년 글로벌 음악계를 이끌 아티스트 50팀을 선정한 '샤잠: 트렌드 플레이리스트'를 발표하고, 특히 성장 가능성과 미래 잠재력을 지닌 5팀을 '주목해야 할 아티스트'로 뽑는 만큼, 5팀 중 유일한 K팝 가수로 이름을 올려 더욱 눈길을 끈다.지난 5일 공개된 라이즈 싱글 'Love 119'은 아이튠즈 톱 송 차트 전 세계 9개 지역 1위, 중국 QQ뮤직 급상승 차트 1위, 일본 라인뮤직 실시간 송 TOP100 차트 1위, 애플뮤직 오늘의 TOP100 대한민국 차트 1위, 멜론 HOT100(발매 30일 이내)·벅스·바이브 1위에 올랐다.한편, 라이즈는 오늘(9일) 오후 8시 유튜브 it's Live 채널을 통해 공개되는 'the Fillin' Live'(더 필린 라이브) 콘텐츠에 출연, 신곡 'Love 119'을 비롯해 'Get A Guitar'(겟 어 기타), 'Memories'(메모리즈), 'Talk Saxy'(토크 색시) 등 다양한 발표곡을 밴드 버전으로 편곡해 들려준다.(SBS연예뉴스 강경윤 에디터)