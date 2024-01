BTS 슈가 참여한 싸이 '댓댓' 뮤직비디오, 5억 뷰 돌파

가수 싸이(PSY)가 또 한 번 대기록을 경신했다.



6일 소속사 피네이션에 따르면 싸이의 정규 9집 '싸다9'의 타이틀곡 '댓댓(That That) (prod. & feat. SUGA of BTS)' 뮤직비디오 조회 수가 5억 뷰를 돌파했다.



지난 2022년 4월 발매된 '댓댓'은 싸이와 BTS 슈가가 공동 프로듀싱한 곡으로, 트렌디하면서도 중독성 강한 멜로디로 전 세계인들에게 사랑받았다. 발매 직후 국내 음원 사이트 멜론의 탑 100 및 플로의 24시간 차트는 물론 지니뮤직과 벅스에서도 1위를 놓치지 않으며 무한한 인기를 입증했다.



이뿐만 아니라 '댓댓'은 미국 빌보드와 팝 시장을 대표하는 영국 오피셜 싱글 차트에 무난히 진입함과 동시에 애플뮤직, 스포티파이 등 전 세계 음악 차트에서 최상위권을 점유하며 '월드스타'로서의 면모를 톡톡히 보인 바 있다.



이번 '댓댓' 뮤직비디오 5억 조회 수 달성은 글로벌 무대에서 여전한 싸이의 존재감과 꾸준한 인기를 여실히 드러낸다는 점에서 의미가 깊다. 뮤직비디오 또한 공개된 지 하루 만에 3천만 뷰, 일주일 만에 1억 뷰를 달성한데 이어 오랜 비활동기를 이어가고 있음에도 조회 수가 끊임없는 상승 그래프를 이어가고 있다.



또한 싸이의 이름을 지구촌 모두에게 각인시킨 '강남스타일' 뮤직비디오 역시 K팝 최초 50억 뷰를 기록하는데 이어 'New Face(뉴페이스)', 'DADDY(대디)', 'I LUV IT(아이 러브 잇)'까지 억대 뷰를 상회하고 있는 만큼, 싸이가 앞으로 써나갈 새로운 역사에 대한 기대가 커진다.



한편, 싸이는 매해 여름 '흠뻑쇼'와 연말 '올나잇스탠드'라는 제목의 콘서트로 관객들과 만나고 있으며 2024년에도 다양한 활동을 펼칠 예정이다.



<사진 제공 = 피네이션>



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)