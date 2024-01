펜타곤 후이, 데뷔 후 첫 솔로 데뷔…소년美→성숙美 변신

이미지 확대하기

펜타곤 후이의 첫 솔로 콘셉트 포토가 모두 베일을 벗었다.큐브 엔터테인먼트는 5일 0시 공식 SNS 채널을 통해 후이의 첫 솔로 미니 1집 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스)의 마지막 콘셉트 포토를 오픈했다.공개된 사진 속 후이는 파격적인 핑크색 장발 헤어스타일로 '콘셉트 장인'다운 매력을 발산했다. 앞서 공개된 소년미 넘치는 콘셉트 포토와는 달리 이번 콘셉트 포토에서는 치명적인 눈빛과 감각적인 분위기를 자아내며 화려한 성숙미를 한껏 뽐냈다.반짝거리는 파티장 배경과 후이의 눈부신 비주얼이 함께 어우러지며 한층 달라진 자신감과 수려한 자태가 돋보인다. 특히 분위기를 압도하는 눈빛과 포즈, 섹시한 카리스마로 카멜레온 같은 매력을 드러내 팬들의 이목을 집중시켰다.오는 16일 솔로 발매를 앞두고 아트워크 티저, 콘셉트 트레일러, 스케줄러, 트랙리스트, 콘셉트 포토 등을 순차 공개하며 한층 기대감을 고조시켰다. 이번 솔로 무대를 처음으로 선보이는 쇼콘(SHOW-CON)도 초고속 티켓 매진을 기록하며 그의 컴백 열기가 뜨겁다.후이는 자신만의 음악적 상징성을 대변하는 것은 물론 독보적인 색깔로 팬 사랑을 독차지한 만큼 이번 솔로 데뷔 앨범 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스)로 선보일 파격적인 변신에 귀추가 주목된다.한편, 펜타곤 후이의 첫 솔로 데뷔 미니 1집 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스)는 오는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)