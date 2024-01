god(지오디), 공연→영화로…13일 영화관에 뜬다

이미지 확대하기

그룹 god(지오디)가 팬들과 영화관에서 만난다.지난 4일 CGV 공식 채널을 통해 그룹 god(지오디)의 공연 실황 영화 'god's MASTERPIECE the Movie(지오디 마스터피스 더 무비)'의 무대인사 일정이 공개됐다. 오는 13일 CGV용산아이파크몰과 왕십리를 찾는 god(지오디)는 이날 여덟 차례에 걸쳐 직접 팬들과 만나 특별한 추억을 선물한다.'god's MASTERPIECE the Movie(지오디 마스터피스 더 무비)'는 지난해 열린 '2023 god TOUR 'god's MASTERPIECE' 무대의 감동과 무대를 준비하는 멤버들의 진솔한 속마음, 열정 등을 담아낸 공연 실황 영화다.한편 god(지오디)의 첫 공연 실황 영화인 'god's MASTERPIECE the Movie(지오디 마스터피스 더 무비)'는 오는 10일 CGV 전국 50여 개 관에서 단독 개봉되며 god(지오디) 멤버들을 상영관 안에서 만날 수 있는 기회가 주어지는 무대인사 회차는 오는 8일 오후 3시부터 CGV 홈페이지와 모바일 앱을 통해 예매할 수 있다.사진 : 아이오케이컴퍼니(SBS연예뉴스 강경윤 기자)