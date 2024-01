[폴리스코어] 한동훈-이재명 기사 댓글 분석해 보니…지지층 불안정한 건 누구?

언론 보도량은 여론조사 결과와 비슷

댓글 반응은 이재명보다 한동훈이?

SBS : 한동훈 22% vs. 이재명 28% (조사기관 : 입소스, 응답률 10.8%)MBC : 한동훈 22% vs. 이재명 27% (조사기관 : 코리아리서치인터내셔널, 응답률 10.4%)KBS : 한동훈 24% vs. 이재명 25% (조사기관 : 한국리서치, 응답률 15.4%)중앙일보 : 한동훈 24% vs. 이재명 22% (조사기관 : 한국갤럽, 응답률 : 14.6%)한국일보 : 한동훈 21% vs. 이재명 23% (조사기관 : 한국리서치, 응답률 : 13.4%)(표본오차는 모두 95% 신뢰 수준에 ±3.1% 포인트)한 주간의 여론을 정확하게 짚어주는 폴리스코어입니다. 새해 첫날부터 각 언론사에서 실시한 여론조사 결과가 큰 주목을 받았습니다. 여야의 간판인 한동훈 국민의힘 비상대책위원장과 이재명 더불어민주당 대표가 차기 대선주자 지지율 여론조사에서 초접전인 걸로 나타났습니다.총 5곳의 언론사에서 차기 대선주자로 적합한 인물이 누구인지 물어봤는데 SBS, MBC를 제외하고는 KBS, 중앙일보, 한국일보의 여론조사 결과에서는 한 위원장과 이 대표가 오차범위 안에서 다투는 걸로 나타났고 MBC는 이 대표가 한 위원장보다 오차범위를 넘어 5%p 앞섰습니다. 물론 오차범위 안에서 순위 따지는 건 통계적으로 의미가 없습니다.이번 여론조사 결과가 중요한 이유는 바로 총선을 앞두고 올해 처음 실시한 여론조사의 결과라 민심의 향배를 가늠해 볼 수 있기 때문입니다. 따라서 총선까지 여론조사 추이를 지켜보는 게 중요하겠지만 댓글 속에 숨은 온라인 민심은 어떨까요? 여론조사 결과와 비슷한 추이를 보여줄까요?폴리스코어는 한동훈 위원장과 이재명 대표의 언론 보도량을 비교하고 뉴스 댓글 속 온라인 민심을 따로 살펴보면서 <중앙여론조사심의위원회>에 올라온 여론조사 기관의 국정지지도와 정당지지도까지 전수 분석해 봤습니다. 폴리스코어는 매일 정치 뉴스를 수집해 언론 보도량, 기사 댓글량 그리고 악플(공격성 지표)을 수치화해서 공개하고 있습니다. 자세한 정보는 아래 〈폴리스코어〉 에서 확인할 수 있습니다.폴리스코에서 공개하고 있는 언론보도 추이를 살펴보면 한동훈 위원장과 이재명 대표의 보도량은 전체적으로 비슷한 걸로 나타났습니다. 둘 다 언론의 관심을 크게 받고 있다는 뜻이며, 다른 말로는 대중에게 그만큼 인지도가 높다는 의미이기도 합니다.느낌상 그런 거 아니냐고요? 실제로 한 위원장과 이 대표가 다른 정치인들보다 언론의 주목이 많다는 건 수치로도 증명이 됩니다. 지난해 11월부터 두 인물의 평균 기사 보도량을 분석해 봤더니 한 위원장의 평균 보도량이 정치 섹션 기사의 16.3%를 차지할 만큼 많았고 다음은 이재명 대표 16.2%, 윤석열 대통령 15.4% 순으로 나타났습니다. 객관적인 수치로도 두 인물의 보도량은 박빙이란 걸 알 수가 있는 대목입니다.자세히 살펴보면 한동훈 위원장은 국민의힘 비대위원장으로 지명받았던 12월 21일에 보도량이 45.5%로 가장 많았고 이재명 대표는 이낙연 전 대표와 만났던 지난 12월 30일에 언론 보도량이 32.6%로 최다였습니다.다만 한 위원장은 위원장 지명 이후 보도량이 점차 하락해 12월 27일부터는 이 대표가 보도량에서 앞서고 있는 걸로 나타났습니다.한 위원장과 이 대표 기사에 달린 댓글량의 추이를 관측해 보면 언론 보도량 추이와는 무관하게 한 위원장의 국민의힘 비대위원장 지명 뉴스가 여야 상관없이 높은 댓글량을 기록했습니다.특히, 한 위원장 기사에는 지지 세력으로 분류되는 범보수 유저들보다 반대쪽에 서있는 범진보 유저들이 훨씬 더 많은 댓글을 단 걸로 분석됩니다. 지난해 12월 19일, 한 위원장 기사에는 진보 계열 유저들의 36.4%가 댓글을 달았을 만큼 높은 관심을 보였습니다. 하지만 어떤 내용으로 댓글을 달았는지는 이 숫자로는 알 수가 없죠. 칭찬일 수도 있고 욕일 수도 있잖아요? 그래서 댓글의 양이 아닌 댓글의 질도 따져봤습니다. 이른바 ‘악플'에 주목해 봤습니다.(남은 이야기는 스프에서)