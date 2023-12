[스프] '1억 장 판매' '14주 연속 1위'…걸그룹과 보이그룹이 함께 이끌어간 '2023 K-팝 월드'

뉴진스, 그리고 소녀들의 세계

▶ 관련 영상 : NewJeans (뉴진스) 'Ditto' Performance Video 2023년의 한가운데를 고이 접어 딱 반으로 접으면 이날이 됩니다. 2023. 1. 2. 'Ditto'가 정식으로 세상에 나온 날. 2022년 여름에 떨어진 혜성, 뉴진스가 2023년까지 접수하러 온 날. 이 노래는 발표 이후 국내 최대 음원플랫폼 멜론의 18년 역사에 새 기록을 새겨 넣었습니다. 무려 14주 연속 1위에 오르며 최장기간 정상을 지킨 것입니다.올 한 해, 어떠셨어요. 1월에 먹은 마음, 연초에 했던 약속, 많이 지키셨나요. 행운은 종종 곁을 내어주던가요. 저는 그럭저럭 지냈습니다. 그래도 추운 세상 밖, '왕좌의 게임' 속에서 퇴사자치고는 선방했다며 자신을 위로하는 중입니다. 이렇게 살아서 또 한 해를 보낸다는 것 자체가 작은, 아니 혹시나 커다란 행복은 아닐지요.케이월드(K-world)는 2023년에도 숨 가쁘게 돌아갔습니다. 영광이 많은 나날이었지요. 오늘은 '2023 희박사 PICKs K-10대 뉴스'라는 제목 아래 제 나름대로 열 가지 키워드로 올해 '케이올'을 마무리 해볼까 합니다. 제 칼럼을 통해, 여기저기서 다 들어보신 이야기일지도 몰라요. 아, 첫 번째 뉴스는 이미 위에 말씀드렸네요. 뉴진스입니다. ('진' 빼면 뉴스네요…)데뷔 단 반년만에 '2022년 올해의 신인'(한국대중음악상)을 차지한 뉴진스는 2023년을 풀(full)로 채웠습니다. 데뷔 1주년에 즈음한 7월 낸 두 번째 미니앨범에서 'Super Shy' 'ETA'를 또 히트시키면서 정상급 그룹 자리를 굳혔지요. 여름에는 미국 시카고의 유명 음악 축제인 롤러팔루자 무대에 케이팝 걸그룹 최초로 참가했죠. 11월에는 빌보드 뮤직 어워즈 축하무대도 장식했습니다. 전 세계 게이머들의 축제인 '리그 오브 레전드 월드 챔피언십'에 즈음해서는 주제곡의 주인공도 됐지요. 올해 마지막 날에도 '열일'할 예정입니다. 미국 ABC TV의 새해맞이 쇼인 '딕 클라크스 뉴 이어스 로킹 이브 위드 라이언 시크레스트 2024'에 출연하거든요.▶ 관련 영상 : NewJeans (뉴진스) 2023 Billboard Music Awards (Super Shy+OMG) 뉴진스뿐 아니었습니다. 올해 음원 스트리밍 시장은 걸그룹 천하였지요. 아이브가 'I AM' 'Kitsch' 'Baddie' 'Either Way' 등으로 계속 최상위권을 지켰고, (여자) 아이들도 '퀸카 (Queencard)'를 통해 물러서지 않으며 일전을 벌였어요.저는 뉴진스 데뷔 후 꼭 1년이 지난 올해 7월에 데뷔한 4인조 여성 그룹 키스오브라이프의 이름을 빼놓고 싶지 않습니다. 차트 성적과 별개로 음악적 기대감을 갖게 했거든요. 제 칼럼에서 라이즈의 'Get A Guitar'를 언급하면서 기타의 귀환을 다뤘는데 그때 이 그룹 이야기를 빠뜨렸던 것 같네요.▶ 관련 영상 : KISS OF LIFE (키스오브라이프) 'Bad News' Official Music Video (남은 이야기는 스프에서)