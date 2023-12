40년 넘은 아파트 빈집만 골라 4억 원어치 훔친 3인조 검거

▲ 빈집털이범들이 범행 후 달아나는 모습

이미지 확대하기

서울의 40년 이상 된 구축 아파트만 노려 금품 4억 원어치를 훔쳐 달아난 3인조 빈집털이 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.서울 광진경찰서는 특수절도 혐의로 A(43) 씨, B(32) 씨 등 2명과 장물알선·범인도피 혐의로 C(31) 씨를 검거해 구속영장을 신청했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.A 씨 등은 연말인 지난 11∼19일 서울 소재 구축 아파트 빈집 9곳에 침입해 현금과 귀금속, 고가의 시계 등 4억 원 상당을 훔쳐 달아난 혐의를 받습니다.이들은 보안이 취약하다고 판단한 구축 아파트를 대상으로 초인종을 눌러 사람이 없는 것을 확인한 뒤 쇠지레(속칭 빠루)와 드라이버 등으로 현관문이나 비상 출입문을 부숴 범행을 저질렀습니다.C 씨는 이렇게 훔친 금품을 금은방 등에서 처분하는 데 가담하고 A 씨 등을 차에 태워 도망가게 한 혐의를 받습니다.A 씨와 C 씨는 교도소에서 만나 알게 된 사이로, C 씨 소개로 연결된 3인조가 함께 범행을 공모했습니다.특수절도를 주도한 A 씨와 B 씨는 절도 전과가 있는 것으로 드러났습니다.경찰은 CC(폐쇄회로)TV 영상 등을 토대로 지난 24일 강원도에서 C 씨를, 인천의 한 모텔에서 A 씨와 B 씨를 체포했습니다.또 이들이 경기 안산의 야산에 묻어둔 장물 등을 찾아내 압수했습니다.경찰 관계자는 "같은 수법으로 피해를 본 이들이 더 있을 가능성을 염두에 두고 여죄를 수사하고 있다"며 "귀금속 등을 매입한 업체를 상대로 취득 경위를 조사해 장물취득 혐의 등이 있는지도 들여다볼 예정"이라고 밝혔습니다.이어 "출입문 현관과 비상문에 시정 장치를 추가로 설치하는 등 방범을 강화하고 파손이나 물색 흔적 등이 발견될 경우 적극 신고해달라"고 당부했습니다.(사진=서울 광진경찰서 제공, 연합뉴스)