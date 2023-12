미 남성, 다이아몬드 공원서 4.87캐럿 주워…3년 만에 최대 크기

▲ 4.87캐럿 다이아몬드 주운 제리 에번스

미국 아칸소주 '다이아몬드 분화구 주립공원'(Crater of Diamonds State Park)에서 한 남성이 4.87캐럿의 다이아몬드를 주워 행운의 주인공이 됐습니다.26일(현지시간) 아칸소주 공원·유산·관광부에 따르면 아칸소 레팬토 주민인 남성 제리 에번스는 지난 봄 다이아몬드 분화구 주립공원을 방문했을 때 자신이 주운 보석이 4.87캐럿의 진짜 다이아몬드라는 사실을 최근 알게 됐습니다.에번스는 당시 여자친구와 함께 이 공원을 처음 찾았다가 10분 만에 투명한 색깔의 작은 돌 조각을 발견했습니다.그는 이것을 공원에서 주운 다른 돌들과 함께 주머니에 넣고 집에 돌아갔습니다.그는 "돌이 너무 투명해서 유리 조각인 줄 알았다"며 "다이아몬드인 줄은 정말 몰랐다"고 말했습니다.이후 그는 이 돌이 단순히 유리가 아니라 보석일 수 있다고 생각하게 됐고, 정체를 확인하기 위해 미 보석연구소로 보내 감정을 의뢰했습니다.몇 주 후 그는 이 돌이 다이아몬드로 판명됐다는 소식을 듣게 됐고, 주립공원을 다시 방문해 이곳에서 발견한 다이아몬드로 공식 등록했습니다.에번스가 주운 다이아몬드는 2020년 이후 이 공원에서 발견된 다이아몬드 중 가장 크다고 공원 측은 전했습니다.공원 측의 설명에 따르면 올해 이곳 방문객들이 발견한 다이아몬드는 매일 평균 1∼2개였으며 연간 총량은 798개, 125캐럿이 넘습니다.1972년 주립공원으로 지정된 37에이커(약 15만㎡)규모의 들판은 화산 분화구의 침식된 표면으로, 독특한 지질학적 특성으로 인해 다이아몬드 외에도 자수정과 석류석 등 보석들이 발견됩니다.방문객은 입장료를 내고 공원에 들어온 뒤 이곳에서 주운 보석을 가져갈 수 있습니다.(사진=아칸소주 공원·유산·관광부(Arkansas Department of Parks, Heritage and Tourism) 제공, 연합뉴스)