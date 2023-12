[스프] 무심코 내뱉은 어른의 분노 언어…어린이 뇌에 흉터 남긴다

분노가 뇌 흉터로 남는다

소아청소년 정신건강의학과 전문의 질문에 답하는 초등학교 3학년 딸아이의 대답에 엄마는 자지러지게 놀랐다. 의사 선생님은 아빠가 무서웠던 기억을 물었고, 딸아이는 다섯 살 즈음 마트 주차장에서 엄마와 아빠가 다투던 장면을 떠올렸다. 어떤 일로 다투었는지 흐릿했지만, 아빠의 분노 가득한 문장은 또렷했다. 그때 아빠는 ‘가족이고 무엇이고 죄다 필요 없다.’고 했단다. 의사 선생님은 아이가 겪고 있는 우울한 감정의 뿌리는 상당히 오래된 것일 수 있다고 설명했다.뒤이어 초등학교 4학년 남자아이가 엄마와 함께 들어왔다. 엄마는 아들이 학원과 학교에서 친구들과 다툼이 잦다고 토로했다.의사 선생님은 초등학교 4학년 어린이가 다툼을 중재하는 선생님을 밀치고 교실 밖으로 나가는 행동은 분노 조절에 문제가 있는 것이라고 설명했다. 그리고 엄마에게 아이가 어릴 때 어떻게 대했는지 물었다. 엄마는 고개를 푹 숙였다. 일하면서 육아를 혼자 감당하다 보니 거친 말들을 자주 했던 죄책감이 몰려왔기 때문이다. 의사 선생님은 워킹맘이 독박 육아하면서 순한 말만 하는 것은 불가능하다며, 죄책감을 가질 필요가 없으며, 그것이 오히려 아이에게 전가될 수 있다는 걸 잘 알아야 한다고 설명했다. 진료를 마친 후 의사 선생님은 두 어린이에게 공통점이 있는 것 같다고 말한다.의사 선생님의 이야기를 들으며 나 역시 죄책감에 고개를 떨궈야 했다. 내게는 어렴풋한 나의 화난 말과 행동들을 내 아이는 선명하게 기억하고 있을 테니 말이다.어린이가 가장 자주 대하는 어른은 부모이다. 호주 연구팀이 11살 어린이에게 부모가 분노하며 뱉어낸 언어를 얼마나 자주 듣는지 조사한 뒤 이들이 스무 살이 될 때까지의 뇌 발달 정도를 MRI로 측정했다. 분노의 언어를 자주 들은 아이들은 그렇지 않은 아이들보다 집중력과 자기 통제력을 담당하는 뇌 부위가 더 두꺼워는 것으로 나타났다(Observed Measures of Negative Parenting Predict Brain Development during Adolescence. PLOS ONE). 뇌가 두터워졌다면 뇌가 더 발달한 것으로 생각하기 쉽지만 결과는 그 반대이다. 스트레스 물질이 뇌를 공격해 흉터가 쌓여서 두꺼워진 것일 뿐, 오히려 인지 기능은 떨어지고 충동성은 높아지는 것으로 나타났다(The long‑term associations between parental behaviors, cognitive function and brain activation in adolescence. Scientific Reports). 호주 연구팀의 조사 연령은 11세에서 20세까지였지만, 전문가들은 뇌에 남는 흉터는 훨씬 더 어릴 적부터 시작할 수 있고 훨씬 더 이후까지 지속될 수 있다고 말한다.(남은 이야기는 스프에서)