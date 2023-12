키스오브라이프, '대한민국한류대상'서 K-POP 부문 라이징 스타상 수상

이미지 확대하기

KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 한류를 이끌 차세대 걸그룹으로 인정받았다.지난 20일 서울 백범김구기념관 대회의실에서 열린 '2023 제11회 대한민국한류대상'에 참석한 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 올해 7월 발표한 데뷔곡 '쉿 (Shhh)'을 비롯해 신곡 'Bad News'까지 탄탄한 가창력과 퍼포먼스, 강렬한 걸크러시 매력을 앞세우며 가요계에 두각을 나타낸 공로를 바탕으로 추후 국내외 활동을 통해 한류 문화의 위상을 드높일 것으로 기대를 모아 대중문화대상 K-POP 라이징 스타 부문의 수상자로 선정됐다KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 "데뷔 200일도 되지 않았는데 큰 상을 받게 되어 영광이고 변함없이 큰 응원을 보내주시는 팬덤 KISSY(키씨)와 소속사 식구분들께 감사하다. 많은 분들의 응원을 잊지 않고 더욱 열심히 활동해 K-POP은 물론 한류 문화를 세계에 더욱 알리는 데 일조할 수 있도록 노력하겠다"고 소감을 전했다.국회 문화체육관광위원장이 주최하고 (사)한류문화산업포럼이 주관하며, 국회 문화체육관광위원회, 서울특별시, 문화체육관광부, 한국관광공사 등 국가 기관들이 후원하는 '2023 제11회 대한민국한류대상'은 올해 '대중문화, 전통문화, 순수문화, 문화관광, 문화산업, 국제교류, 특별공로' 등 총 7개 부문에서 한류 문화 발전에 기여한 총 28개 대상 수상자를 선정했다.한편 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 내년 1월 10일 부산 벡스코에서 열리는 '써클차트 뮤직 어워즈 2023'에서 팬들과 만날 예정이다.사진 : S2엔터테인먼트(SBS연예뉴스 강경윤 기자)