플라이투더스카이 환희, 단독 콘서트 'OVER THE SKY' 성공적 마무리

가수 환희가 고품격 공연으로 연말을 따뜻하게 물들였다.환희는 지난 16일과 17일 양일간 서울 코엑스 오디토리움에서 개최된 2023 환희 단독콘서트 'OVER THE SKY(오버 더 스카이)' 서울 공연을 성공적으로 마쳤다.소울풀한 보이스가 돋보이는 '하루 종일 (All Day)'을 열창하며 콘서트의 포문을 활짝 연 환희는 '사랑이 아프다', '남자답게', 'Missing You', '가슴 아파도' 등 주옥같은 히트곡 무대를 통해 한층 업그레이드된 감성과 폭발적인 가창력을 선보였다. 이에 관객들은 떼창과 환호성으로 화답하며 열기를 더했다.뿐만 아니라 환희는 다양한 장르를 넘나드는 풍성한 셋리스트와 파워풀한 퍼포먼스로 분위기를 고조시킨 데 이어 신곡 'Slow'로 그루비한 매력을 뽐내는 등 공연 내내 잊지 못할 환희와 감동을 선사했다.이번 공연에는 소속사 식구인 기타리스트 겸 작곡가 김영소와 평소 환희를 롤모델로 꼽아온 가수 폴 블랑코가 드라마틱한 무대를 꾸미며 특별 게스트로 우정을 과시, 관객들의 뜨거운 반응을 불러일으켰다.환희의 'OVER THE SKY'는 지난해 열린 동명의 단독 콘서트 이후 1년 만에 선보인 공연으로, 지난 8일 김해에 이어 서울 공연까지 대장정을 성황리에 마무리했다. 감각적인 무대 구성과 고품격 라이브로 다시 한번 '라이브 강자' 진면목을 확인시켰으며 팬들과의 진심 어린 소통까지 완벽한 공연으로 관객들의 호평이 이어지고 있다.한편 단독 콘서트를 성료한 환희는 다양한 방송과 콘텐츠 등을 통해 활발한 활동을 이어갈 계획이다.사진 제공: BT엔터테인먼트(SBS연예뉴스 강경윤 기자)