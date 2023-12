뉴진스, 4세대 K-팝 그룹 美 '빌보드 200' 최장기 차트인 신기록 작성

이미지 확대하기

뉴진스(NewJeans)가 미국 빌보드 메인 차트에서 4세대 K-팝 그룹 신기록을 작성했다.12일(현지시간) 발표된 미국 빌보드 최신 차트(12월 16일 자)에 따르면, 뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인) 두 번째 EP 'Get Up'이 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 156위에 자리했다. 지난 7월 21일 발매된 'Get Up'이 이 차트에 1위(8월 5일 자)로 직행한 뒤 20주 연속 머무름에 따라 뉴진스는 4세대 K-팝 남녀 그룹 통틀어 최장기간 차트인 신기록을 세웠다.'Get Up'의 타이틀곡 'Super Shy'도 빌보드 차트에서 롱런 인기를 이어가고 있다. 'Super Shy'는 이번 주 '글로벌(미국 제외)' 88위, '글로벌 200' 133위에 랭크되며 두 차트에서 나란히 22주 연속 순위권을 유지했다. 'Get Up'의 또 다른 타이틀곡 'ETA'는 '글로벌(미국 제외)'에 198위로 20주째 머물렀다.올해 1월 발매된 싱글 앨범 'OMG'의 수록곡 'Ditto'가 '글로벌 200'에 198위로 재진입했고, '글로벌(미국 제외)'에서는 109위로 51주 연속 차트인했다. 앨범과 동명의 타이틀곡 'OMG'는 '글로벌(미국 제외)'에서 146위로 49주째 머물렀다.한편, 뉴진스와 'Super Shy'는 최근 발표된 미국 빌보드 스태프 선정 '2023년 최고의 팝스타(Billboard's Greatest Pop Stars of 2023)'와 '2023년 베스트 송 100선(The 100 Best Songs of 2023)'에 각각 포함됐다. 빌보드는 뉴진스에 대해 "팝 신에서 가장 인정받고 영향력 있는 그룹으로 2023년을 마무리하게 됐다"라고 소개했고, 'Super Shy'에 대해서는 "이 곡에는 전 세계의 최첨단 음악 제작 요소들이 통합돼 있으며, 이 곡의 가사와 퍼포먼스는 언플러그드 상태로 공연해도 좋을 만큼 뛰어나다"라고 호평했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)