"번역 제대로 하라"…한동훈 직격에 최강욱 발끈 [스브스픽]

최강욱 전 더불어민주당 의원이 '이것이 민주당이야, 멍청아'라고 발언한 한동훈 법무부 장관에 대해 "번역 제대로 하라"는 입장을 밝혔습니다.



최 전 의원은 24일 SNS를 통해 "링크한 글을 봐야지, 번역도 제대로 하고. 수준에 맞지 않게 너무 어려운 주문이냐"며 한 장관을 직격했습니다.



최 전 의원은 21일 SNS에 한 칼럼을 인용하며 "It's Democracy, stupid!"라는 말을 남겼습니다.



이후 한 장관은 최 전 의원의 암컷 발언에 대한 기자들의 질문에 이렇게 답했습니다.



[ 한동훈 / 법무부장관 : 그런 식의 용어를 공개적으로 구사하는 사람이나 집단은 민주주의의 공론의 장에서 퇴출되는 것이 세계적인 룰이고 우리 '국룰'도 마찬가지여야 한다고 생각합니다. "이게 민주당이다, 멍청아" 이렇게 해야 국민들이 더 잘 이해할 것 같아요. ]



이에 최 전 의원은 한 장관이 오역했다는 취지로 '어떻게든 끼어들고 싶었으면 원문을 봤어야지, 그냥 몰아가는 기사에 기대어 떠들 일은 아니'라고 말한 겁니다.



92년 미 대선에서 빌 클린턴 후보 측의 슬로건인 'It's the economy. stupid!' , 즉 자신은 '문제는 경제야, 바보야'를 원용했다는 차원의 주장을 한 걸로 보입니다.



