대마 든 액상 담배로 정신 잃게 해 강간…불법 영상만 280기가

전자담배에 액상 합성 대마를 넣어 피우게 한 뒤 정신을 잃은 피해 여성을 집단 성폭행한 30대 남성 3명이 모두 구속돼 검찰에 넘겨졌습니다.



제주 서부경찰서는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반과 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 지난달 말 30대 남성 A 씨와 B 씨를 구속 송치한 데 이어 보강수사를 통해 공범 C 씨를 추가로 구속 송치했습니다.



친구 사이인 A 씨와 B 씨는 2017년 11월부터 지난 10월까지 전국 각지 유흥주점에서 일하면서 업소와 주거지 등에서 여성들에게 수면제를 탄 음료를 마시게 하거나 액상 합성 대마가 든 전자담배를 피우도록 한 뒤 강간한 혐의를 받고 있습니다.



C 씨는 지난해 7월 여성 2명을 자신이 사는 제주시 한 오피스텔로 유인해 수면제를 탄 술을 마시게 한 뒤 정신을 잃은 여성들을 친구인 다른 피의자들과 함께 성폭행한 혐의를 받고 있습니다.



C 씨는 또 지난 1∼2월 주거지에서 액상 합성 대마도 흡연한 것으로 파악됐습니다.



이들 피의자에게 당한 피해 여성은 모두 20여 명에 이르는 것으로 조사됐습니다.



이들은 범행 초기엔 수면제를 사용하다가 올해 들어 마약류를 이용해 범행한 것으로 밝혀졌습니다.



경찰은 휴대전화 디지털 포렌식을 벌여 이들이 찍은 불법 성관계 영상 수십 개를 찾아냈으며, 발견된 영상 용량만 280기가에 달하는 것으로 파악됐습니다.



피해 여성들은 당시 정신을 잃었던 탓에 피해 사실조차 인지하지 못하고 있던 것으로 확인됐습니다.



경찰은 이들이 촬영한 불법 영상을 제삼자에게 판매하거나 유포한 정황은 없는 것으로 보인다고 밝혔습니다.



(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)