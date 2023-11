'빚 낸' 크러쉬, 19곡 전곡 차트인…음원차트 상위권 점령

이미지 확대하기

가수 크러쉬(Crush)가 국내외 음원차트를 휩쓸고 있다.지난 14일 발매된 크러쉬의 정규 3집 'wonderego'는 발매 직후 멜론 음원차트 HOT100에 19곡 전곡 차트인했다. 또한 쿼드러플 타이틀곡 중 한 곡인 '흠칫(Hmm-cheat)'은 벅스, 지니 등 국내 주요 음원차트 실시간 TOP10에 진입하며 크러쉬의 음원 강자다운 면모를 실감케 했다.또한 신보는 홍콩, 타이, 오스트리아, 튀르키예, 일본, 캐나다, 오스트레일리아 등 아이튠즈 앨범 차트 7개 국가에서 상위권에 안착했다. 애플 뮤직 차트에서도 타이완, 홍콩, 미얀마, 타이, 말레이시아, 베트남, 튀르키예 등 9개국 차트 순위권에 오르며 뜨거운 글로벌 인기를 입증했다.이번 앨범은 크러쉬가 정규 2집 'From Midnight To Sunrise' 이후 4년 만에 발표하는 정규 앨범이다. 보다 완전해지고 싶은 'wonder'와 불완전하며 자전적인 크러쉬의 'ego'가 유기적으로 연결되어 더욱 확장된 그만의 음악 세계를 펼쳐낸다.신보에는 쿼드러플 타이틀곡 '흠칫(Hmm-cheat)', 'EZPZ', '미워(Ego)', 'A Man Like Me'를 비롯해 'New Day', 'No Break(Feat. Dynamicduo)', 'Me Myself & I', 'Satisfied(Feat. PENOMECO)', 'Deep End(Feat. AMAKA)', 'Nothing Else(Feat. 김심야)', 'GOT ME GOT U', 'Bad Habits(Feat. 이하이)', 'Ego's Theme(Interlude)', 'Monday Blues', 'ㅠ.ㅠ(You)', 'SHE', '산책(Harness)', '나를 위해(For Days to Come)', '기억해줘(Remember Me)' 등 총 19곡이 수록됐다.한편, 크러쉬는 15일 오후 방송하는 KBS2 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에 출연할 예정이다.사진=피네이션(P NATION) 제공(SBS연예뉴스 강경윤 기자)