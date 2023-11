엄마에 살해된 아기…임시 신생아 번호조차 없어 8년간 미궁

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

2012년과 2015년에 두 아들을 낳자마자 잇따라 살해한 30대 엄마가 최근 경찰에 자수한 가운데 둘째 아들은 임시 신생아 번호조차 없었던 것으로 드러났습니다.오늘(14일) 인천경찰청에 따르면 최근 살인 혐의로 구속된 30대 여성 A 씨는 2012년 9월 서울에 있는 산부인과 병원에서 첫째 아들 B 군을 자연분만으로 낳았습니다.하루 뒤 병원에서 퇴원한 그는 집에 데리고 온 아들이 계속 울자 이불로 감싸 살해했고, 도봉구 야산에서 낙엽 아래에 묻었습니다.이후 인천으로 이사를 한 그는 2015년 10월에도 둘째 아들 C 군을 산부인과 병원에서 낳았고, 이틀 뒤 퇴원하자마자 살해한 뒤 문학산에 묻은 혐의를 받고 있습니다.경찰 조사 결과 첫째 B 군과 둘째 C 군 모두 출생 신고가 돼 있지 않았습니다.그러나 임시 신생아 번호가 B 군에게는 부여됐지만 C 군에는 아예 부여되지 않았습니다.보통 산부인과 병원에서 아이를 낳으면 임시 신생아 번호가 부여됩니다.출생 후 12시간 안에 등록해야 하는 B형 간염 접종 기록을 관리하는 데 활용하는 7자리 임시번호(생년월일+성별)입니다.이 임시 번호는 이후 부모가 출생신고를 하면 주민등록번호로 대체돼 기존에 등록된 인적 정보와 합쳐져 함께 관리됩니다.앞서 지난 6∼7월 보건복지부는 2015∼2022년 출생아 중 임시 신생아 번호만 있고 출생신고는 하지 않은 아동 2천123명을 1차 전수조사하며 사망 사례를 다수 발견했습니다.그러나 2015년생인 C 군은 임시 번호가 없어 이미 사망한 사실이 드러나지 않았습니다.C 군에게 부여된 임시 번호가 있었다면 1차 전수 조사로 이번 사건이 더 빨리 알려졌을 수 있었습니다.2012년생인 첫째 B 군은 임시 번호가 있었지만, 당시에는 조사 대상이 아니었습니다.복지부가 지난달부터 추가로 2010∼2014년 출생아 중 임시 신생아 번호만 있는 아동 9천603명의 소재 확인에 나서자 A 씨는 경찰에 자수했습니다.그는 경찰 조사에서 "구청 직원의 전화가 계속 걸려 왔다"며 "큰아들이 2012년생이어서 압박감을 느껴 자수했다"고 말했습니다.A 씨는 최초 경찰 조사에서는 B군과 관련한 진술만 했지만, 추가 출산 여부를 추궁한 경찰에 C 군의 존재도 실토했습니다.경찰은 C 군이 태어난 산부인과 병원에 임시 신생아 번호가 부여되지 않은 경위를 물었으나 병원 측도 의아해하며 이유를 알지 못한다고 답했습니다.병원 관계자는 경찰에 "분명히 출생 직후 예방접종을 했을 것"이라며 "왜 누락됐는지 우리도 모르겠다"고 말한 것으로 전해졌습니다.미혼모인 A 씨는 경찰 조사에서 "두 아들의 친부는 다르다"며 "잠깐 만난 남자들이어서 정확히 누군지 모르겠다"고 주장했습니다.경찰은 A 씨 자백을 토대로 지난 10일 오후 인천 문학산에서 C 군 유골을 찾아 국립과학수사연구원에 정밀 부검을 의뢰했습니다.또 어제부터 B 군이 묻힌 것으로 추정되는 서울시 도봉구 야산에서 계속 수색하고 있습니다.경찰은 공소시효가 없는 살인 혐의만 A 씨에게 적용했으며 공소시효가 7년으로 이미 끝난 사체유기죄는 적용하지 않기로 했습니다.경찰 관계자는 "C 군에게 임시 신생아 번호가 부여됐더라면 이번 사건이 더 빨리 드러날 수 있었는데 안타깝다"며 "B 군 유골도 최대한 빨리 찾겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)