16기 영숙 "상철-변혜진 뜨겁게 연애해" 폭로…변혜진 "도 넘었다" 불쾌

'나는 솔로' 16기 영숙(가명)이 같은 기수 상철(가명)과 '돌싱글즈3' 출신 변혜진이 "뜨겁게 사귀었다"라고 폭로했다. 이에 변혜진은 "남 이야기 함부로 전달하지 말라"며 불편한 기색을 드러냈다.영숙은 지난 8일 자신의 SNS에 "상철이랑 변혜진이랑 헤어졌다고 함"이라고 쓴 한 누리꾼의 댓글에 "아쉽네요 두 분. 8월에 팬이라고 (변혜진이) 연락하셔서. (상철이) 한국 오자마자 뜨겁게 사귀셨다던데. 안타깝다. '동상이몽' 출연 기대했는데"라는 답글을 남겼다.앞서 상철과 변혜진이 함께 동물원에 방문했다는 목격담이 전해지며 두 사람의 열애 의혹이 제기됐다. 실제로 상철은 동물원 방문 인증샷을 SNS에 올리며, 변혜진의 계정을 태그하기도 했다. 또 상철은 '나는 솔로' 종영 기념 라이브 방송에서 "최근 호감가는 이성이 생겼다"고 고백, 변혜진과의 관계에 대한 궁금증을 불러일으켰다. 이런 상황에 영숙이 두 사람이 "뜨겁게 사귀었다"라고 폭로를 한 것.이에 변혜진은 9일 자신의 SNS에 글을 올려 불쾌한 감정을 드러냈다. 변혜진은 "남 이야기 함부로 전달하지 말라. 당사자들에게 직접 들은 이야기만 전달해도 썩 유쾌하진 않다. 직접 들은 이야기가 아니면 말을 아껴라"고 분노하며 "궁금하면 직접 물어봐라. 대답 다 해드린다"라고 누리꾼들의 질문을 받아 직접 답하겠다고 밝혔다.이에 한 누리꾼은 "당사자도 아니신 누군가가 얘기하기를 '뜨겁게 사귀었다 들었다'라는데 이거 선 넘은 것 아니냐"라고 영숙을 겨냥한 질문을 던졌다. 그러자 변혜진은 "들은 걸 들었다고 말하는 건 팩트. 그러나 팩트 체크 되지 않은 사실을 퍼트리는 행동. 그에 대한 제 의견은 도 넘었다 생각한다"라고 언짢은 기분을 솔직하게 드러냈다.또 "8월에 먼저 상철님한테 먼저 연락한 거 맞냐"라는 질문에 변혜진은 "9월 1일. 덕분에 방송 재밌게 잘 보고 있다. 아직 한참 방송이 나오고 있는 중이라 어떤 말씀을 드려야 할 지 조심스럽다. 내 최애다. 끝까지 잘 보겠다. 응원한다. 좋은 만남 있으셨기를 바란다"라는 DM을 상철에게 보낸 게 맞다고 인정했다.마지막으로 변혜진은 "i am 궁금해요. 누구랑 사귀는지"라는 단도직입적인 질문에 "I am 혼자예요"라는 답은 남기며, 현재 솔로라는 입장을 밝혔다.한편 미국에서 거주 중인 상철은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 16기 돌싱특집에 출연해 영숙과 러브라인을 형성했지만, 최종 커플이 되지 못했다. 반면 변혜진은 MBN '돌싱글즈3'에 출연해 유현철을 선택했으나 커플로 이어지지 못했다.[사진=인스타그램 캡처](SBS연예뉴스 강선애 기자)