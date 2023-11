영재, 정규 1집 'Do It' 발매와 함께 순항…아이튠즈 9개 지역 정상 올랐다

이미지 확대하기

갓세븐 영재가 글로벌 차트 정상에 오르며 컴백 열기를 이어간다.7일 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 아이튠즈에 따르면 영재의 정규 1집 'Do It'(두잇)이 아르헨티나, 브라질, 벨라루스 등 6개 지역 톱 앨범 차트에 올랐고, 타이틀곡 역시 태국, 엘살바도르, 코스타리카, 피지 등 8개 지역에서 톱 송 차트 1위를 기록했다. 여기에 아이튠즈 톱 케이팝 송 차트에서는 2개 지역, 톱 케이팝 뮤직 앨범 차트에서는 4개 지역 1위를 추가로 달성하며 글로벌 영향력을 드러냈다.뿐만 아니라, 국내 음원 차트에서도 발매와 동시에 가파른 상승폭을 보이며 지니 실시간 차트 1위를 기록해 팬들의 뜨거운 호응 역시 이어져 본격적인 'Do It' 행보를 보이고 있다.영재의 신보 'Do It'은 솔로 아티스트로 발매하는 첫 번째 정규이자, 모든 트랙리스트 크레딧에 이름을 올려 완성한 웰메이드 앨범이다. 데뷔 이후 영재가 직접 보고 느꼈던 소중한 경험과 성장 과정들을 멜로디와 가사로 표현해 음악적 성장의 집약체와 같은 결과물을 만들어냈다.타이틀곡 역시 동명의 'Do It'으로 가사에는 사랑에 빠진 남자의 들뜬 감정을 표현해 청량한 무드 속 설렘 가득한 노랫말로 누구나 쉽게 즐길 수 있는 곡을 선보였다. 중독성 있는 후렴구와 시원한 보이스 컬러로 듣는 재미를 배가시켜 국내외 팬들의 긍정적인 반응이 이어지고 있다.앞서 공개된 일문일답에서 영재는 이번 앨범을 통해 '무엇이든 해보자'라는 응원과 '실패하더라도 계속해서 도전하다 보면 언젠가 꽃피는 엔딩이 온다'는 메시지를 전달하고 싶다고 밝힌 바 있다. 글로벌 팬들 역시 이러한 영재의 마음에 화답하듯 열띤 호응을 전하고 있어 앞으로 영재가 팬들과 함께 써내려갈 새로운 발자취에 어느 때보다 기대가 모인다.한편, 영재는 정규 1집 'Do It' 발매와 함께 다채로운 콘텐츠로 활동을 이어갈 예정이다. <끝>사진 출처 = 써브라임(SBS연예뉴스 강경윤 기자)