세븐틴, 미니11집으로 '美빌보드 200' 2위…연속 2개 앨범

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 2개 앨범을 연속으로 미국 '빌보드 200' 차트 2위에 올려놓았다.7일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(11월 11일 자)에 따르면, 세븐틴의 미니 11집 'SEVENTEENTH HEAVEN'(세븐틴스 헤븐)이 메인 앨범차트 '빌보드 200'에 2위로 진입했다. 이로써 세븐틴은 이 차트에서 전작 미니 10집 'FML'에 이어 2개 앨범 연속 2위를 차지했다.세븐틴은 또한 '빌보드 200'에서 미니 8집 'Your Choice'와 미니 9집 'Attacca', 정규 4집 'Face the Sun', 정규 4집 리패키지 'SECTOR 17', 'FML', 'SEVENTEENTH HEAVEN' 등 여섯 번째 차트인했고, 이 가운데 4개 앨범이 연속으로 '톱10'에 들었다.'SEVENTEENTH HEAVEN'은 최신 '월드 앨범' 차트에서는 1위에 올랐고, '톱 앨범 세일즈'와 '톱 커런트 앨범 세일즈' 차트에서 나란히 2위를 차지하는 빼어난 성적을 안았다.세븐틴은 'SEVENTEENTH HEAVEN'으로 발매 후 일주일간 음반 판매량(초동) 500만 장을 넘긴 최초의 아티스트라는 대기록을 세우면서 곧장 K-팝 아티스트 역대 초동 1위에 오르는 등 K-팝의 새 역사를 썼다. 또한, 메가 히트곡이 된 '음악의 신'은 K-팝 남성 그룹 작품으로는 올해 최초로 멜론 TOP100에서 1위를 차지했다.한편, 세븐틴은 지난 9월 6~7일 일본 도쿄 돔에서 막을 올린, 데뷔 후 최대 규모의 일본 돔 투어 'SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN'을 이어간다. 이 투어는 오는 23~24일 베루나 돔(사이타마), 30일과 12월 2~3일 반테린 돔 나고야, 12월 7일과 9~10일 교세라 돔 오사카, 12월 16~17일 후쿠오카 페이페이 돔에서 펼쳐진다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)