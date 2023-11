오메가엑스, 1년 5개월 만에 컴백 "이렇게 돌아온 게 기적 같아"

이미지 확대하기

이미지 확대하기

그룹 오메가엑스가 1년 5개월 만에 컴백했다.오메가엑스는 7일 오후 4시부터 서울 광진구에서 진행된 3번째 미니앨범 'iykyk'(if you know, you know, 이프 유 노, 유 노) 쇼케이스를 통해 수많은 이슈들로 거대한 미디어 한가운데 남겨졌던 열한 명이 다시 돌아와 눈길을 끌었다.컴백 무대에 선 재한은 "오메가엑스로 컴백할 수 있어서 정말 행복하다. 앞으로 행복하게 멤버들과 활동할 수 있었으면 좋겠고, 모두 팬들의 덕분이라고 생각한다."며 팬들에게 고마움을 전했다.예찬 역시 "오메가엑스라는 이름으로 다시 무대에 설 수 있을까 고민했던 시기가 있었다. 그만큼 정말 열심히 준비했고 지금 이 순간이 기적처럼 느껴진다."고 벅찬 소감을 전했다.미니앨범 'iykyk'(if you know, you know, 이프 유 노, 유 노)에서 오메가엑스는 기존에 선보였던 강렬한 퍼포먼스 트랙뿐만 아니라 트렌디한 힙합과 이지리스닝 감성 팝, 모던 록 등 다채로운 장르의 곡들을 담아냈다.오메가엑스 미니앨범 3집의 전곡은 7일 오후 6시 공개된다.사진=백승철 기자(SBS연예뉴스 강경윤 기자)