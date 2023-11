정국 'Seven (feat. Latto)', 美 레코드산업협회 플래티넘 인증 획득

이미지 확대하기

'글로벌 팝스타' 정국이 'Seven (feat. Latto)'으로 또 하나의 기록을 추가했다.지난 6일(이하 현지시간) 미국 레코드산업협회(Recording Industry Association of America, 이하 RIAA)에 따르면, 방탄소년단 정국의 솔로 싱글 'Seven'이 100만 유닛(unit) 이상 판매되면서 플래티넘 인증을 획득했다.정국은 지난해 찰리 푸스(Charlie Puth)와의 협업곡 'Left and Right (Feat. Jung Kook of BTS)'로 RIAA 첫 골드 인증을 받은 데 이어, 'Seven'으로 플래티넘 인증까지 획득하면서 미국 음악시장 내 인기 상승세를 이어가고 있다.RIAA는 디지털 싱글과 앨범 판매량에 따라 골드(50만 유닛 이상), 플래티넘(100만 유닛 이상), 멀티 플래티넘(200만 유닛 이상), 다이아몬드(1,000만 유닛 이상)로 구분해 인증을 수여하며, 유닛 집계는 앨범(실물/디지털) 판매량, 디지털 다운로드, 오디오 및 비디오 스트리밍 등에 가중치를 부여하는 방식으로 이뤄진다.한편, 정국은 지난 3일 솔로 앨범 'GOLDEN'을 전 세계에 동시 발매했다. 솔로 아티스트 정국의 '황금빛 순간'을 모티브로 한 이번 앨범에는 타이틀곡 'Standing Next to You'를 포함해 'Seven', '3D (feat. Jack Harlow)' 등 총 11곡이 수록됐다.'GOLDEN'은 한터차트 기준으로 발매 5시간 만에 '더블 밀리언셀러'에 올랐고, 타이틀곡 'Standing Next to You'를 비롯한 신보 수록곡들은 세계 최대 스트리밍 업체 스포티파이의 '데일리 톱 송 글로벌' 차트 상위권을 장악했다. 또한, 'GOLDEN'과 'Standing Next to You'는 일본 오리콘 데일리 앨범과 디지털 싱글 랭킹 1위에 오르는 등 주요 차트에서 '황금빛 질주'에 나섰다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)