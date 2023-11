[스프] 늘어나는 '화난 어린이'…현대 의학의 처방은 이미 나와있다

분노의 반대말은?

스마트폰과 공감

초등학교 3학년 어린이는 어머니와 저만치 떨어져 앉는다. 그럴 줄 알았다는 듯 어머니는 고개를 돌린다. 그리고 서로 약속이나 한 듯 주머니에서 스마트폰을 꺼내 들었다. 어머니는 직장 동료의 이해를 구해 잠시 시간을 낸 터라 스마트폰으로 할 수 있는 업무를 해야 했고, 어린이는 정당한 이유로 학교를 벗어났지만 병원 대기 시간이 학교보다 더 지루한 터라 스마트폰이 필요했다. 진료실 문이 열리자, 어린이와 어머니는 함께 안으로 들어갔다.어머니는 어린이를 병원에 데리고 온 이유를 설명했다. 아들의 문제 행동에 대한 첫 제보는 학원 선생님이었는데, 아들 때문에 같은 반 아이들이 힘들어한다는 것이었다. 아들에게 물었더니, 별 것 아니라고 했단다. 그 아이들이 먼저 시비를 걸었고, 자신은 그러지 말라며 살짝 밀친 것뿐이라고 했다. 그런데 학교 선생님으로부터 비슷한 내용의 제보가 접수됐다.우리나라에서 분노와 충동을 조절하지 못해 병원을 찾는 사람이 늘고 있다. 그 증가세는 어린이가 어른 못지않다. 특히 10대는 다른 연령대에 비해 더 가파르다. 이것은 우리나라만의 현상은 아니다. 갤럽이 세계 150개 국가를 대상으로 조사한 세계 감정 평가에서 최근 10년 새 분노 점수는 가파르게 높아지고 있는데 그 중심에 어린이가 있다. 분노, 특히 어린이의 분노가 늘고 있는 것에는 여러 이유가 있을 것이다. 그 가운데서 학계가 주목하는 한 가지가 있다.분노에 대한 취재를 하던 중 한 분노 전문가가 질문을 던진다.나는 무릎을 딱 쳤다. 돌아보니 내가 화냈던 순간은 주로 무시를 당했다거나 억울했을 때였는데, 그 기저에는 '공감받지 못했다'는 감정이 깔려 있었다. 나로 인해 화가 난 사람도 그랬을 것이다. 내가 그 사람의 생각을 공감하지 못해 그 사람은 무시당한 것 같았고, 내가 그 사람의 진심을 공감하지 못해 그 사람은 억울했을 것이다. 그렇다면, 어린이의 분노 증가도 어린이의 공감 능력 감소와 밀접한 관계가 있지 않을까?옛날 어른들은 어린이가 보채면 얼굴을 마주 보며 어르고 달랬다. 그런데 요즘 어른들은 태블릿 PC나 스마트폰을 건넨다. 옛날 어른과 요즘 어른은 어린이를 달래는 방식이 분명 달라졌는데 이게 어떤 변화를 일으켰을까?미국 미시간대학이 조사했다. 자신들이 보챌 때 모바일 디바이스(mobile devices)로 많이 달래졌던 3세에서 5세 어린이들을 심리분석 해봤더니 그렇지 않은 아이에 비해 감정 조절 기능이 깨져 있고, 충동성이 높은 것으로 나타났다(Longitudinal Associations Between Use of Mobile Devices for Calming and Emotional Reactivity and Executive Functioning in Children Aged 3 to 5 Year). 세 살 버릇 여든까지 간다더니, 스마트폰이 세 살 어린이의 공감 능력에 영향을 끼치고 있다는 사실이 놀라웠다.(남은 이야기는 스프에서)