'D-Day' 오메가엑스, 'iykyk'로 펼칠 또 다른 시작 '활약상 기대'

이미지 확대하기

그룹 오메가엑스(OMEGA X)가 새로운 시작에 나선다.오메가엑스(재한, 휘찬, 세빈, 한겸, 태동, XEN, 제현, KEVIN, 정훈, 혁, 예찬)는 7일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 세 번째 미니앨범 'iykyk(if you know, you know)'(이프 유 노, 유 노)를 발매한다.타이틀 'JUNK FOOD(정크 푸드)'는 불안정한 느낌의 신스와 베이스가 혼란스러운 분위기를 자아내는 트랩 장르의 힙합곡이다. 멤버들의 재치 있는 해석으로 풀어낸 가사와 후렴구의 말하는 듯한 보컬이 어우러져 리스너들에게 묘한 중독성을 불러일으킬 전망이다.또한 이번 앨범에는 무대 위 당찬 에너지를 담은 'LOUDER(라우더)'를 비롯해 따뜻한 감성 팝 'Touch(터치)', 기분 좋은 설렘이 담긴 'HEY!(헤이)', 데뷔 2주년 기념 미니 팬미팅에서 미공개 곡으로 선보였던 'ISLAND(아일랜드)'까지 수록돼 오메가엑스의 폭넓은 음악 스펙트럼을 만나볼 수 있다.다채로운 프로모션을 펼치며 팬들의 궁금증을 자극해 온 오메가엑스. 두 가지 콘셉트 포토로 극과 극 매력을 선보인 이들은 뮤직비디오 티저를 통해 강렬한 퍼포먼스까지 예고하며 컴백 기대감을 최고조로 끌어올렸다.데뷔 이후 매 앨범마다 차근차근 계단식 성장을 이뤄온 오메가엑스가 약 1년 5개월 만에 돌아오는 만큼, 한층 더 단단해진 모습으로 새로운 활약상을 써 내려갈 'iykyk'를 향해 기대가 모인다.역대급 변신을 알린 오메가엑스는 'JUNK FOOD'로 활발한 컴백 활동을 이어갈 예정이다.사진제공 = 아이피큐(SBS연예뉴스 강경윤 기자)