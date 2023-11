따귀 때리고 가슴에 주먹질…시흥 언어치료센터 CCTV 보니

이미지 확대하기

"말을 못 하는 아이라서 이렇게 마음 놓고 때렸을까요? 가슴이 아파 잠도 못 잡니다."경기 시흥시의 한 언어치료 센터에서 장애가 있는 아들이 30대 강사 A 씨로부터 상습 폭행을 당했다고 밝힌 부모 B 씨는 6일 언론 전화 통화에서 안타까운 심경을 숨기지 못했습니다.B 씨가 제공한 센터 내부 CCTV 영상에는 A 씨의 폭행 정황이 고스란히 찍혀 있었습니다.지난 9월 촬영된 이 영상에서 A 씨는 자폐 스펙트럼 장애로 말을 하지 못하는 C(7) 군과 사방이 막힌 개별 강의실에서 일대일 수업을 진행하고 있었습니다.그러다 A 씨는 C 군이 입혀달라는 듯 상의에 한쪽 팔만 넣은 상태에서 손을 내밀자 도와주는 듯 반대편 팔을 잡다가 갑자기 무언가 마음에 들지 않는 듯 C 군의 뺨을 손으로 세차게 내려칩니다.건장한 체격의 A 씨에게 뺨을 맞은 C 군은 넘어질 듯 옆으로 휘청거리다가 이내 다시 붙들려 A 씨 앞에 섭니다.또 다른 영상에서 A 씨는 C 군의 책상에 두 발을 올리고 의자에 반쯤 눕듯이 앉아 스마트폰 게임에 열중한 모습입니다.아무 말도 하지 못하는 C 군은 그저 A 씨를 멀뚱멀뚱 쳐다볼 뿐이었습니다.B 씨는 "미처 촬영하지 못했지만, 다른 CCTV 영상을 보면 게임에 열중하던 A 씨가 아무 이유 없이 가만히 앉아 있는 아들의 따귀를 두 차례 때리는 모습도 있었다"며 "발로 머리를 차거나 뒤에서 목을 조르고 밀치고 넘어뜨리는 등 횟수를 셀 수도 없었다"고 말했습니다.CCTV 영상에서 폭행 피해 정황이 드러난 것은 C 군 이외에도 또 있었습니다.C 군과 비슷한 장애를 가진 D 군이 찍힌 영상에서 A 씨는 자기 입 모양을 보고 D 군이 책상에 놓인 두 개의 물건 중 한 가지를 고르는 수업을 진행합니다.D 군이 정답이 아닌 다른 물건을 고르자 A 씨는 이내 D 군의 뺨을 손으로 밀치며 고개가 돌아갈 정도로 때립니다.한차례 폭행 이후 재차 같은 것을 시켰음에도 같은 결과가 나오자 A 씨는 이번엔 손으로 뺨을 치고 고개가 돌아가자 반대쪽 뺨을 다시 치는 등 연달아 폭행합니다.그러고 나서야 D 군이 정답을 고르자 A 씨는 만족한 듯 D 군과 하이 파이브 하듯 손바닥을 마주친 뒤 이내 다시 스마트폰 게임을 시작합니다.또 다른 날에 찍힌 영상에선 책상에 앉아 휴대전화를 보던 A 씨가 별안간 D 군의 가슴 부분을 주먹으로 내리칩니다.D 군의 손을 당겨 자기 손과 깍지를 낀 뒤 제압하듯 계속해 꺾기도 합니다.B 씨는 "A 씨가 센터에 수개월 동안 있었는데 잠깐 확인한 9월 부분에서만 폭행 정황이 수도 없이 나왔다"며 "이 아이들 말고도 피해를 본 아이들이 더 많이 있는 것으로 알고 있다"고 말했습니다.문제가 불거지자 A 씨는 해당 센터를 그만둔 상태입니다.경기남부경찰청 여성청소년과는 피해 학부모로부터 고소장을 제출받아 아동학대 혐의로 A 씨를 입건해 조사하고 있습니다.경찰 관계자는 "현재 센터 내 CCTV 영상을 분석해 구체적인 행위와 피해 범위 등을 조사하고 있다"며 "분석을 마치는 대로 A 씨를 소환해 신병 처리 여부를 결정할 방침"이라고 말했습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)