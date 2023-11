정국, '2023 MTV EMA'서 'Best Song'·'Best K-Pop' 2관왕

이미지 확대하기

'글로벌 팝스타' 정국이 유럽 최대 음악 시상식 'MTV EMA'에서 2관왕을 차지했다.6일(이하 한국시간) '2023 MTV 유럽 뮤직 어워드'(Europe Music Awards)(이하 '2023 MTV EMA')가 공식 홈페이지를 통해 발표한 올해의 수상자 명단에 따르면, 방탄소년단 정국은 'Best Song'과 'Best K-Pop'에서 트로피를 거머쥐었다.앞서 '2023 MTV EMA'에서 한국 솔로 아티스트 최다 노미네이트 신기록을 세운 정국은 두 부문 수상에 성공하면서 글로벌 인기를 입증했다. 이 시상식에서 한국 솔로 아티스트가 2관왕을 차지한 것은 정국이 처음이다.정국은 도자 캣(Doja Cat), 마일리 사이러스(Miley Cyrus), 올리비아 로드리고(Olivia Rodrigo), 테일러 스위프트(Taylor Swift) 등 쟁쟁한 후보들을 제치고 솔로 싱글 'Seven (feat. Latto)'으로 'Best Song' 트로피를 차지했다. K-팝 솔로 아티스트가 이 부문을 수상한 것은 정국이 최초다. K-팝 그룹으로는 유일하게 지난 2020년 방탄소년단이 'Dynamite'로 이 부문 상을 받은 바 있다.정국은 올해 최고의 K-팝 아티스트에게 수여하는 'Best K-Pop' 트로피도 추가했다. 지난 2019년 신설된 'Best K-Pop' 부문은 2021년까지 방탄소년단이 3차례 수상하며 최다 수상 아티스트로 자리했다.지난 7월 발표 후 전 세계를 강타한 'Seven'은 빌보드 '핫 100' 정상을 찍고 세계 최대 음악 스트리밍 업체 스포티파이에서 최단 기간 10억 스트리밍 돌파, '데일리 톱 송 글로벌' 차트에서 70일 간 1위를 유지하는 등 뜨거운 인기를 누리고 있다.한편, 정국은 지난 3일 오후 1시 솔로 앨범 'GOLDEN'을 발매하며 활발한 활동을 예고했다. 오는 7일 인기 토크쇼 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)과 8일 '투데이 쇼'(TODAY)의 '시티콘서트 시리즈'(CitiConcert Series) 등 미국 NBC의 아침, 저녁을 대표하는 프로그램에 연달아 출연한다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)