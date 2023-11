'일상이 화보' 차은우, 진짜 화보집 출시…LA 배경 감탄 나오는 비주얼

이미지 확대하기

그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우가 화보집으로 색다른 매력을 선보인다.소속사 판타지오는 지난 1일 오후 공식 SNS를 통해 오는 12월 발매되는 '차은우 2023 OFFICIAL PHOTO BOOK'의 티저 이미지를 공개했다.'차은우 2023 OFFICIAL PHOTO BOOK'은 미국 LA를 배경으로 촬영한 차은우의 다양한 모습을 담은 화보집이다. 화보집에는 이국적인 풍경과 함께 차은우의 독보적인 비주얼과 색다른 감성까지 모두 담길 예정이다.이날 공개된 두 장의 티저 이미지에서 차은우는 서로 다른 매력을 발산하며 팬들의 소장 욕구를 높였다. 광활한 경관 속 말과 포즈를 취한 차은우는 부드러운 카리스마와 독보적인 고급미를 발산해 이목을 집중시켰다.함께 공개된 다른 버전 사진에서 차은우는 소파에 기대 나른한 무드를 발산, 팬들의 마음을 한껏 설레게 만들었다.한편, 차은우는 아스트로 멤버이자 만능 엔터테이너로 다양한 분야에서 활약을 펼치고 있다. 지난해 말과 올해 초 티빙 오리지널 시리즈 '아일랜드' 파트1과 파트2에서 안정적인 연기력을 선보였으며, 현재는 MBC 수요드라마 '오늘도 사랑스럽개' 주인공 진서원 역으로 출연하고 있다.또한, 오는 22일과 23일 일본에서 진행되는 음악 시상식 'MTV VMAJ 2023'에 참석해 아시아 아티스트 최초로 'Global Icon Award'(글로벌 아이콘 어워드) 부문을 수상하며 대체불가한 행보를 이어갈 전망이다.차은우의 화보집 '차은우 2023 OFFICIAL PHOTO BOOK'에 대한 예약 판매는 이달 3일부터 19일까지 각종 온라인 판매처를 통해 진행되며, 오는 12월 중 정식 출시된다.[사진 제공 = 판타지오](SBS연예뉴스 강선애 기자)