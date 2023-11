'GOLDEN' 발매 D-1' 정국, 타이틀곡 'Standing Next to You' MV 티저 공개

이미지 확대하기

'글로벌 팝스타' 정국이 역대급 퍼포먼스로 돌아온다.방탄소년단 정국은 2일 0시(이하 한국시간) 하이브 레이블즈 공식 SNS에 솔로 앨범 'GOLDEN'의 타이틀곡 'Standing Next to You'의 뮤직비디오 티저 영상을 게재했다. 이번 영상에서 신곡의 퍼포먼스 일부가 공개됐는데, 한시도 눈을 뗄 수 없는 폭발적인 에너지가 인상적이다.정국은 거대한 검은 날개를 달고 등장해 시선을 압도했으며, 고풍적인 느낌의 무대를 배경으로 댄서들과 함께 하는 군무는 환상적인 분위기를 자아냈다. 또한, 착장에 따라 시시각각 변하는 공간들은 보는 재미를 더하며 뮤직비디오 본편에 대한 기대를 최고로 끌어올렸다.여기에 벅차오르는 듯 웅장한 사운드와 정국의 짙은 표정 연기가 더해져 몰입도를 높였다. 특히, 영상 말미에 절정으로 치닫는 연주와 어우러지는 빠른 화면 전환은 블록버스터의 예고편 같은 느낌을 주며 보는 이들에게 쾌감을 선사했다.뮤직비디오 티저를 통해 강렬한 임팩트를 안긴 정국은 'Standing Next to You'를 통해 '완성형 퍼포먼스'에 정점을 찍고 최고의 남성 댄스 솔로 아티스트로 확실한 자리매김에 나선다.정국의 솔로 앨범 'GOLDEN'은 3일 오후 1시 전 세계에 동시 발매된다. 솔로 아티스트 정국의 '황금빛 순간'을 모티브로 한 이번 앨범에는 디스코 펑크(Disco funk) 장르의 올드스쿨 사운드를 현대적으로 재해석한 레트로 펑크(Retro funk) 곡 'Standing Next to You', 솔로 싱글 'Seven (feat. Latto)'의 Explicit Ver.과 Clean Ver., '3D (feat. Jack Harlow)'에 더해 신곡 'Close to You (feat. Major Lazer)', 'Yes or No', 'Please Don't Change (feat. DJ Snake)', 'Hate You', 'Somebody', 'Too Sad to Dance', 'Shot Glass of Tears' 등 총 11곡이 수록된다.한편, 솔로 앨범 발매와 함께 국내외에서 다양한 활동을 예고한 정국은 오는 20일 오후 8시 서울시 중구 장충체육관에서 팬 쇼케이스 'Jung Kook 'GOLDEN' Live On Stage'를 개최한다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)