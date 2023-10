파리서 "알라후 아크바르" 외치며 자폭 위협…경찰이 총격 제지

▲ 프랑수아 미테랑역에 배치된 경찰들

현지시간 31일 오전 프랑스 파리의 한 기차역에서 무슬림 전통 의상을 입은 한 여성이 행인들에게 폭발 위협을 가해 경찰이 총을 쏴 제지했습니다.프랑스 현지 매체 보도를 종합하면 이날 아침 출근길 파리를 관통하는 RER C 기차 안에서 베일을 쓴 한 여성이 "다 날려버리겠다"고 위협하며 테러를 옹호하는 발언을 했다는 신고가 경찰에 여러 건 접수됐습니다.경찰은 RER C 노선이 정차하는 파리 13구의 프랑수아 미테랑 도서관 역에 출동해 아침 8시30분쯤 시민들을 대피시킨 뒤 역을 봉쇄하고 이 여성과 대치했습니다.경찰은 여성에게 '옷 안에서 손을 꺼내라'고 명령했으나 여성은 이를 거부한 채 "알라후 아크바르(신은 가장 위대하다)"를 외치며 "자폭하겠다"고 위협했습니다.결국 경찰은 오전 9시20분께 여성의 복부에 한 차례 총격을 가해 제지했습니다.여성은 현재 병원에 이송돼 치료 중이며, 상태는 위독하다고 파리 검찰은 밝혔습니다.여성의 신체나 현장에서 폭발물은 발견되지 않았습니다.사법 경찰은 이 여성의 살해 위협 등 사건 수사에 착수했습니다.국립경찰감찰단은 경찰의 총기 사용이 적절했는지에 대해 조사합니다.RER C 노선은 소셜미디어 '엑스(X·옛 트위터)'에 이날 오후 2시까지 프랑수아 미테랑 도서관 역에 기차가 정차하지 않는다고 밝혔습니다.(사진=AFP, 연합뉴스)