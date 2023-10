아이브, 'MZ 워너비 아이콘' 입지 공고히…문화체육관광부장관 표창 영예

이미지 확대하기

'MZ 워너비 아이콘' 아이브(IVE : 안유진.가을.레이.장원영.리즈.이서)가 '2023 대한민국 대중문화예술상'에서 문화체육관광부장관 표창을 받았다.소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 아이브는 지난 21일 서울 중구 국립극장 해오름극장에서 개최된 '2023 대한민국 대중문화예술상'에서 문화체육관광부장관 표창을 수상했다.올해로 14회를 맞이한 '대중문화예술상'은 다양한 분야를 아우르는 대중문화예술인들의 자긍심을 고취하고, 대중문화예술산업의 사회적 위상을 제고하기 위해 마련된 시상식이다. 아이브는 '문화체육관광부장관 표창'을 수상하며 'MZ 워너비 아이콘' 입지를 더욱 공고히 했다.이날 시상식에 스케줄로 인해 참석하지 못한 아이브를 대신해 수상한 스타쉽엔터테인먼트 이훈희 대표는 "아이브가 곧 월드 투어를 앞두고 있는데 이 상이 큰 격려와 응원이 될 것 같다"라며 "월드 투어를 잘해서 K팝, K콘텐츠의 위상을 드높일 수 있도록 아이브도, 회사도 최선을 다하겠다"라고 전했다.아이브는 소속사 스타쉽엔터테인먼트를 통해 "아이브의 음악을 사랑해 주신 대중분들을 비롯해 아이브의 언제나 큰 힘이 되어주는 우리 다이브(공식 팬클럽명)에게 감사드린다"라며 "앞으로도 전 세계적으로 한국 문화의 위상을 높이기 위해 노력하고, 긍정적인 영향력을 선사할 수 있도록 늘 발전하고 성장하는 아이브가 되겠다"라고 소감을 밝혔다.2021년 12월 데뷔한 아이브는 '일레븐(ELEVEN)', '러브 다이브(LOVE DIVE), '애프터 라이크(After LIKE)', '키치(Kitsch)', '아이엠(I AM)' 등 타이틀곡을 통해 다채로운 음악적 장르를 선보임과 동시에 '나르시시즘'을 담은 가사로 독보적인 서사를 구축하며 신드롬을 불러일으켰다.지난해 아이브는 데뷔 1년 만에 각종 시상식에서 데뷔곡 '일레븐'으로 신인상과 두 번째 싱글 타이틀곡 '러브 다이브'로 본상, 대상을 휩쓴 것은 물론, 주요 음원 사이트 2022년 연간 차트 1위를 기록하는 등 괄목할 만한 성과를 보여주며 '4세대 대표 그룹'으로 자리매김했다. 또 지난해 '애프터 라이크'로 첫 '밀리언셀러'에 등극한 바 있는 아이브는 올해 역시 지난 4월 발매한 정규 1집 '아이해브 아이브(I've IVE)'와 지난 13일 발매한 신보 '아이브 마인(I'VE MINE)'까지 연이어 100만 장 이상의 판매고를 올려 3연속 '밀리언셀러' 앨범을 보유하게 됐다.음반 성적과 함께 신보 트리플 타이틀곡 '배디(Baddie)', '오프 더 레코드(Off The Record)', '이더 웨이(Either Way)' 3곡 역시 모두 주요 음원 차트에서 꾸준한 상승세를 기록하며 상위권을 유지하고 있다.더불어 아이브는 데뷔 2년 차 만에 첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브(SHOW WHAT I HAVE)'를 개최해 글로벌 인기를 입증했다. 최근 성황리에 마무리된 한국 공연을 시작으로 아이브는 첫 번째 월드 투어를 통해 아시아, 미주, 유럽, 남미 등 약 19개국 27개 도시에서 팬들과 만난다.한편, 아이브는 지난 13일 발매한 신보 '아이브 마인'으로 활발한 활동을 펼치고 있다.사진 : 스타쉽엔터테인먼트(SBS연예뉴스 강경윤 기자)