"왜 무시해" 사소한 다툼 끝 20년 지기 2명 살해한 50대 중형

평소 자신을 무시한다는 이유로 지인을 살해하고 이를 말리는 직원까지 살해한 50대가 중형을 선고받았습니다.



창원지법 통영지원은 살인 혐의로 기소된 50대 A 씨에게 징역 18년을 선고했습니다.



A 씨는 지난 5월 경남 거제시 한 공장 내 컨테이너 안에서 함께 술을 마시던 50대 두 명을 살해한 혐의로 기소됐습니다.



20년을 알고 지낸 이들은 술자리에서 벌어진 사소한 다툼 끝에 영영 돌아올 수 없는 길을 건넜습니다.



사건 당일 피해자 B 씨가 C 씨에게 자신이 소유한 산에 난 길로 다니지 말라고 하자 A 씨는 B 씨에게 차도 다니는 농로를 왜 다니지 말라고 하느냐고 따졌습니다.



이에 B 씨가 욕을 하며 A 씨를 밀쳤고, 쓰러진 A 씨는 평소 무시당한다고 생각해왔던 불만이 터지면서 주변에 있던 흉기로 B 씨를 살해했습니다.



이를 제지하던 C 씨 역시 같은 방법으로 살해했습니다.



C 씨는 A 씨가 운영하는 업체 직원이었습니다.



범행 후 A 씨는 자고 돌아와 보니 피해자들이 숨져 있다는 취지로 112에 신고했으나 이를 수상히 여긴 경찰 추궁 끝에 범행을 자백했습니다.



재판부는 피해자들이 느꼈을 신체적 정신적 고통은 가늠하기 어려울 정도로 컸을 것이라며 유족들이 깊은 고통 속에서 살아가야 할 것으로 보이며 B 씨 유족으로부터는 용서받지 못한 점 등을 고려했다고 양형 이유를 밝혔습니다.



